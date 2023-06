Novinar iz Njemačke: Zbog eura prvi put mogu usporediti cijene pa su iznenađeni

Podijeli :

Srećko Matić bio je gost Newsrooma u kojem je komentirao pobjedu AfD-a u njemačkom okrugu, rekordno velik broj ispisanih vjernika iz Katoličke crkve te kako na cijene na Hrvatskoj obali gledaju Nijemci.

“Stranka AfD je u jednom okrugu osvojio vlast, to je drugi najmanji okrug u Njemačkj. To je relativno ograničen uspjeh, ali uspjeh s velikom simboličkom vrijednošću. Ovdje neki politički analitičari kažu da to nije potres nego potrešćina”, rekao je novinar Deutshe Wellea Srećko Matić.

Navodi da je AfD uspio na malom uzorku birača napraviti ono što najbolje može, polarizirati i na emnocionalnoj razini mobilizirati birače.

“Oni su svoje birače mobilizirali temama o kojima se priča na saveznoj razini. Profitirali su od toga što je izbornost bila jako mala, oko 57 posto. AfD je proglašen provjereno desno ekstremnim i otad se on nadzire. Poseban je i čovjek koji vodi AfD u ovom okrugu, a njihov je lider od strane jednog njemačkog suda prozvan fašistom. Možda ljudi osjećaju da se radi o nekom presedanu. AfD je u međuvremenu narastao na 20 posto. AfD ima jako dobre šanse da postane najjača stranka. Strategija stavljanja zida prema AfD-u od strane drugih stranaka nije se iskazala”, kazao je.

Matić je komentirao i ispis vjernika iz Katoličke Crkve u Njemačke.

“Dva loša dana za Katoličku Crkvu u Njemačkoj. Polako na naplatu dolazi ono što su crkveni vjerodostojnici napravili ili ne napravili. U više smo navrata analizirali kako se Crkva odnosila prema zlostavljanju maloljetnika unutar crkvenih institucija. Na naplatu dolazi sve to zataškavanje. Stigle su nove brojke koliko je vjernika napustilo njemačku Crkvu. Brojka iznosi: 523 tisuće. To je rekord svih rekorda. Gubi se veliki kredibilitet Crkve. Njemačko pravosuđe ulazi u prostorije katoličke crkve. Njemačka država više ne vjeruje katoličkoj Crkvi da će se sama suočiti s posljedicama skandala od zlostavljanja”, rekao je Srećko Matić.

Nas kraju se komentirao što Nijemci misle o cijenama na hrvatskoj obali.

“Mnogi Nijemci vole Hrvatsku i jedna im je od dražih destinacija. Ali oni su i osjetljivi na cijene. Tematiziraju se cijene na hrvatskoj obacli u najvećim njemačkom i austrijskim tabloidima. Cijene su dosta izvađene iz konteksta. Primjerice jedan tabloid govori o cijeni parkinga u Dubrovniku od 40 eura da bi na kraju napisali da se radi o cijeni dnevnog parkinga. Bild Zeitung govori o cijeni obilaska dubrovačkih zidina za 35 eura gdje kažu da se za tu cijenu mogu kupiti tri sendviča i tri soka na munchenskom aerodromu. Zatim kažu da turisti biraju hoće li obilaziti povijesne zidine ili kupiti tri sendviča i tri soka. Hrvatska je ušla u eurozonu i mnogi sad prvi put mogu usporediti cijene pa su iznenađeni. To su sve stvari koje su uobičajene. No, u nekim zemljama je inflacija veća nego u Hrvatskoj. Za ono što se u Njemačkoj plati 100 eura u Švicarskoj se mora platiti 160 eura, a u Hrvatskoj to isto košta 83,2”, zaključio je.

