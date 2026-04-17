Novosel: Inflacija ne raste rastom plaća. To je totalna obmana

"Vlada je pod dojmom tri ili četiri izborna ciklusa, a kako bi dobila veći broj glasova, značajnije podigla plaće u državnom i javnom sektoru 2024. Tu je došlo do tog većeg raspona u odnosu na privatni sektor. Što se radi u privatnom sektoru? Gotovo dvije trećine poslodavaca radnicima uplati minimalnu plaću, na to uplate poreze i doprinose, a razliku do neke tržišne plaće isplaćuju putem sive zone. Djelomično legalne sive zone, a ostalo kroz čistu sivu zonu, u kuverti ispod stola. Dakle, nije u privatnom sektoru toliko manje primanje, samo su obračunate plaće manje. Tu leži prostor, u dobiti poslodavaca."