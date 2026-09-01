od 2. rujna kreću prijave
Ministrica potvrdila kada kreću poticaji za električne automobile: Poznato i koji je iznos u pitanju
Poticaji za kupovinu električnih automobila uskoro bi trebali biti raspisani. Nakon što su prošle godine objavljeni poticaji za pravne osobe, a početkom ove godine za prijevozničke tvrtke (taksiste), sada bi napokon trebali stići i poticaji koji će obuhvatiti građanstvo.
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Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tu nam je informaciju potvrdio još sredinom srpnja, ali nisu definirali kada bi natječaji mogli biti raspisani, piše Automobiliona.
Iz Fonda su pritom naglasili kako nastavljaju “s provedbom programa poticanja održive mobilnosti te će na jesen biti objavljen Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila”.
Kada stižu poticaji za električne aute u 2026.?
Sada je stigla i informacija kada bi to “na jesen” moglo biti. Kada bi građani mogli dobiti poticaje prilikom kupnje električnih automobila precizirala je sama ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije – Marija Vučković – pod čijom je ingerencijom i Fond.
“Za fotonaponske elektrane, dizalice topline i baterijske sustave za građane prijave počinju u rujnu. Dok će se za vozila s nultom emisijom, tj. električne automobile natječaj za građane objaviti u listopadu”, rekla je Vučković u intervjuu za Jutarnji list.
“Osigurano je približno 58 milijuna eura”, dodala je ministrica.
Dakle, ako je vjerovati riječima ministrice Vučković, ako planirate kupovinu električnog automobila kroz državne poticaje, potrebno je pričekati još mjesec dana.
Iznosi još nisu poznati
Dodajmo kako od 2. rujna kreću prijave za 38 milijuna eura poticaja za obnovljive izvore energije u obiteljskim kućama. Što znači da će preostalih 20 milijuna eura biti namijenjeno subvenciji električnih vozila.
No nije poznato koliko će iznositi visina poticaja koji će građani moći dobiti. Proteklih godina maksimalan iznos subvencija prilikom kupovine električnog auta iznosio je 9000 eura. Šuška se da bi taj iznos mogao biti manji nego prijašnjih godina, no te informacije nisu potvrđene.
Stižu velike promjene
Ipak, dvije promjene su poznate. U odnosu na natječaj iz 2024., ove godine neće se subvencionirati plug-in hibridna vozila. Podsjetimo, za tu su vrstu vozila građani ranijih godina mogli dobiti do 5000 eura poticaja.
Druga novost je ta da će postojati mogućnost sufinanciranja kupnje i ugradnje kućne punionice. “Sufinancirat će se kupovina novih energetski učinkovitih vozila kategorija L1–L7 (mopedi, motocikli, motorni tricikli i četverocikli) te M1 (osobna vozila) s pogonom na električnu energiju ili vodik”, kazali su iz Fonda na upit Automobilione.
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