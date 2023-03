O novim mjerama vlade: “Država mora pomagati svima da bi pomogla javnom sektoru”

Podijeli :

Goran Stanzl/PIXSELL

Vlada će sredinom ovog mjeseca predstaviti novi paket mjera. Velika očekivanja imaju i građani i poduzetnici. Prema svemu sudeći neće biti toliko izdašan kao prethodna dva. I dok se sa skokom cijena u trgovinama vlada nije iskazala, građani, ali i poduzetnici, i dalje računaju na pomoć kada su u pitanju cijene struje i plina.

Računi za režije sve deblji, a novčanici nikad tanji. Na vlastitoj koži osjeća to i Emilija. Prije pet godina odustala je od posla kako bi se brinula za kćer s posebnim potrebama. Sada, bez posla i u stanu od 47 kvadrata, kaže, novci od produžene porodiljne potpore od 545 eura nikad brže nisu klizili s računa.

Emilija Bumbić iz Zagreba kaže kako ima osjećaj da što više štedim to više plaćam. “Perem po noći – veći računi, sušilica radi po noći veći računi, tako da uopće nemam osjećaj. Čak sam išla na opciju da mijenjam bojler, instalacije druge, sto kemija je prošlo kroz glavu, ali sve je gore”.

Iako je na snazi šestomjesečni vladin paket mjera koji je trebao olakšati živote građanima korist od njega Emilija ne vidi. Tvrdi da se trudi uštediti na sve moguće načine.

“Po meni je to malo nategnuto i priča i te njihove mjere – ja ih osobno osjetila nisam”, kaže Emilija Bumbić.

No, vlada je itekako intevenirala. U veljači prošle godine ograničila je cijene struje i plina, snizila PDV na plin, toplinsku energiju, ogrijev na 13, a na svježu i dječju hranu 5 posto. Uvela vaučere za struju i plin za najgroženije u iznosu od 400 kuna, a umirovljenicima isplatila jednokratnu pomoć od 400 do 1200 ovisno o visini mirovine. Primjetila je to influencerica i bivša glumica koja već 15 godina sama očitava brojila i plaća račune po potrošnji. Osnovne režije, za njezinu četveročlanu obitelj mjesečno iznose 400 eura, a ubroji li i druge troškove cifra se penje na 2660 eura. No, mjere Vlade barem za plin, pokazuje nam imaju učinka.

“Sad u ovom obračunskom razdoblju zadnjem od tri mjeseca od 31.10 do 31.1 došla je subvencija za 49 eura i 23 centa. Svakako pomaže. Tko ne bi imao 375 kuna više u novčaniku znači to mi je za 5 ručkova”, rekla je Tena Sakar Vukić, marketinška stručnjakinja.

Kalkulira se i štedi na svakom centu

No od 1. travnja ipak mogući rigorozniji troškovi plina. Novi ceh izračunala je Hrvatska energetska regulatorna agencija. Kućanstva koja su za plin godišnje izdvajala 860 eura, od idućeg bi mjeseca u poštanske sandučiće mogao bi doći račun i cifra skočiti na 1900 eura. Hoće li se crni scenarij i obistiniti ovisi o Vladinim mjerama. Obrtnici zabrinuti.

“U ovim okolnostima naše gospodarstvo se jako teško razvija i svi smo svjesni situacije u kojoj se nalazimo i velika je zabrinutost kod obrtnika kod nas u HOK ukoliko dođe do enomnog povećanja rasta energije da će doći do brojnih zatvaranja obrta”, kaže Dalibor Kratohvil, predsjednik Hrvatske obrtničke komore.

Kalkulira se i štedi na svakom centu. Da nije bilo tih vladinih vatrogasnih mjera pomoći u mnogi bi, tvrde iz udruge Glas poduzetnika, već bili na tankom ledu, a neki bi ostali u mraku. Vlada je u rujanskom paketu ograničila cijene struje, cijene osnovnih prehrambenih namirnica, povisila vaučere za energente na 500 kuna, umirovljenicimai korisnicima dječjeg doplatka isplatila jednokratnu pomoć, ali i donijela mjere za zaposlene, a uvela i poticaje za solare.

“Država mora pomagati svima upravo da bi pomogla javnom i državnom sektoru jer tko puni proračun ako ne privatni sektor. Samo najotporniji mogu opstati uz bilo kakav šok, a takvih nema jako puno, takvih je vrlo, vrlo malo”, rekao je Boris Podobnik, ekonomist i član Uprave Glasa Poduzetnika.

Novi paket mjera koji bi trebao svima olakšati živote kreće od prvog travnja. No, u ovom paketu razmišlja se o dohodovnom cenzusu za subvencije. Sindkati su protiv takve odluke.

“Jer je preširoki krug građana u izrazito teškim uvjetima, ne samo onih koje statistika prati nego daleko veći. I ako bi se takva potpora izgubila to bi bilo pogubno za jedan ogroman dio građana”, kaže Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata.

S ovakvim životnim standardom građani će i dalje očigledno morati pažljivo pratiti cijene i pokušavati uštedjeti svaki cent.

