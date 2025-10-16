Obilježene obljetnice pogibije Blage Zadre i Alfreda Hilla

Saša Hill Mađarević, kći Alfreda Hilla poručila je kako joj je čast što je kćer oca koji je poginuo kada je imala pet godina. "Ne mogu reći da osjećaji blijede kako godine prolaze. Tuga se pretvara u ponos i osjećaj samopouzdanja. Slabo ga se sjećam, ali mi je svakim danom sve jasnija poruka koju je ostavio, a to je kako voljeti domovinu", kazala je.