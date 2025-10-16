Obilježene obljetnice pogibije Blage Zadre i Alfreda Hilla

Polaganjem vijenaca na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru u četvrtak je obilježena 34. godišnjica pogibije general-bojnika Blage Zadre, ratnog zapovjednika obrane Borova naselja, i bojnika Alfreda Hilla, prvog zapovjednika Vojne policije u Vukovaru.
Uz članove obitelji Blage Zadre i Alfreda Hilla, suborce i prijatelje, počast su im na njihovim grobovima odala brojna državna i druga izaslanstva, prijatelji i suborci, te vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček.
"Možemo biti počašćeni što smo živjeli s takvim herojima i što još živimo s onima koji su među nama. Blago Zadro je neizmjerno puno značio Vukovaru u Domovinskom ratu, a i danas nam puno znači. Sa svojim vojnicima bio je na prvoj crti i vlastitim primjerom pokazao ljubav prema domovini, Vukovaru, obitelji i prijateljima", kazao je Pavliček.
Saša Hill Mađarević, kći Alfreda Hilla poručila je kako joj je čast što je kćer oca koji je poginuo kada je imala pet godina. "Ne mogu reći da osjećaji blijede kako godine prolaze. Tuga se pretvara u ponos i osjećaj samopouzdanja. Slabo ga se sjećam, ali mi je svakim danom sve jasnija poruka koju je ostavio, a to je kako voljeti domovinu", kazala je.
Misa zadušnica služena je u crkvi Gospe Fatimske u Borovu naselju, a na Trpinjskoj cesti pored spomen doma bit održan komemorativni skup.
Zadro je poginuo kod Trpinjske ceste u Borovu naselju 16. listopada 1991., gdje je bio zapovjednik obrane. Činom general-bojnika odlikovao ga je posmrtno prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman.
Hill je prvi zapovjednik satnije Vojne policije Vukovar, 204. vukovarske brigade. Poginuo je braneći položaje na Sajmištu, a posthumno mu je dodijeljen čin bojnika.
