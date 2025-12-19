Objava pokrenula lavinu bijesa: Ista hrana u Hrvatskoj dvostruko skuplja nego u Njemačkoj?

Diskusija se neizbježno dotaknula i životnog standarda. Jedan korisnik koji živi u Beču slikovito je objasnio problem: "Tjedna košarica mi bude 100 eura, u Hrvatskoj je prošle godine bila 70-80. E sad, minimalna plaća u Hrvatskoj je 750 eura neto, u Austriji je dupla... Medijalna plaća u Austriji je 2650 neto, a u Hrvatskoj 1400. To je ta glavna razlika, u Hrvatskoj još plaće nisu stigle cijene." Drugi su pokušali braniti trgovce argumentom da autor objave "cherrypicka", odnosno bira samo proizvode s ekstremnim razlikama, navodeći da su meso ili piletina jeftiniji u Hrvatskoj.