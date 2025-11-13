Pokazala što je sve dobila u vrećici s namirnicama kojima je skoro istekao rok: "Ovo vrijedi puno više"

Unsplash/ilustracija

Tiktokerica koja živi u Austriji pokazala je svojim pratiteljima “vrećicu iznenađenja” koju je kupila u lokalnoj trgovini. U njoj su se nalazili razni prehrambeni proizvodi kojima je rok trajanja upravo istekao ili će isteći u narednim danima. Što se sve skrivalo u vrećici?

Tiktokerica Iva Stokić, koja živi u Austriji, pokazala je svojim pratiteljima “vrećicu iznenađenja” koju je kupila za pet eura u lokalnom Sparu.

Vrećica je bila zatvorena, pa kupac pri kupnji ne zna što će dobiti. Proizvodi su, kako je tiktokerica utvrdila, vrijedili znatno više od pet eura.

“Litra mlijeka, pola glavice kupusa, batat, dvije jabuke, avokado, dvije banane, vrećica krumpira…” nabrajala je dok je vadila sadržaj iz vrećice. Voće i povrće bili su u dobrom stanju, nisu izgledali trulo ili uvelo. Već zbroj cijena tih proizvoda bio je viši od pet eura.

No vrećica iznenađenja još nije bila prazna. “Četiri smokve, pakiranje cherry rajčica, margarin kojem je rok istekao dan ranije, ali je i dalje sasvim upotrebljiv, komad sira koji inače stoji više od četiri eura, komad još jednog sira, ementalera, kojem rok istječe sljedeći dan…” nastavila je nabrajati, a onda je iz vrećice izvadila još i kivi, šunku i miješani narezak.

U austrijskom Sparu moguće je takvu vrećicu kupiti za pet eura u sklopu akcije putem aplikacije “Too Good To Go” (eng. predobro da bi se bacilo).