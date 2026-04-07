SVJETSKI DAN ZDRAVLJA
Mišel Jakšić: Hrvatsko zdravstvo nakon deset godina HDZ-a puca po šavovima
Potpredsjednik SDP-a Mišel Jakšić (SDP) upozorio je, u povodu Svjetskog dana zdravlja, kako je hrvatsko zdravstvo u dubokoj krizi, a kao glavne uzroke naveo je odlazak liječnika iz bolnica, rekordno dugačke liste čekanja i korupciju u sustavu.
"Pacijenti ne osjete rezultate ulaganja i povlačenja europskih sredstava", ustvrdio je Jakšić na konferenciji za novinare ispred bjelovarske Opće bolnice "dr. Anđelko Višić".
Kao simbol HDZ-ovog upravljanja zdravstvom naveo je bivšeg ministra zdravlja Vilija Beroša, koji je završio na optuženičkoj klupi nakon što je "zajedno s drugima izvlačio novac iz sustava i trpao ga u privatne džepove", a kao drugi primjer naveo Polikliniku Medikol i korištenje problema u zdravstvenom sustavu kako bi novac išao u privatne džepove.
"Imamo situaciju da o primarnoj zdravstvenoj zaštiti više ne možemo pričati na normalan način jer čim se malo odmakneš od Zagreba, nema dovoljno ni liječnika obiteljske medicine", rekao je Jakšić te dodao kako i bolnice u Bjelovaru, Koprivnici, Čakovcu i Varaždinu pucaju po šavovima jer liječnici odlaze, a pojedini odjeli idu prema gašenju.
Povjerenik bjelovarskog Gradskog odbora SDP-a Nenad Nekvapil upozorio je da bjelovarska bolnica trenutačno nema zasebni odjel za infektologiju, premda je taj odjel za vrijeme pandemije koronavirusa odradio lavovski posao. Izrazio je i zabrinutost zbog odlaska u mirovinu dviju dermatologinja te postavio pitanje hoće li odjel za dermatologiju biti ukinut.
"Infektologija mora biti u Bjelovaru, dermatologija mora biti u Bjelovaru i naši građani ne smiju biti za to oštećeni", poručio je Nekvapil.
"Obiteljski liječnici odlaze u mirovinu; zamjena nema"
U povodu Sjetskog dana zdravlja i predsjednik Gradske organizacije SDP-a Vukovar Kruno Raguž ukazao je kako je niz problema koji otežavaju i onemogućuju normalnu zdravstvenu skrb za građane Vukovara i okolice.
"Grad Vukovar, iako je županijsko središte, godinama nema dežurnu ljekarnu. Postoji problem i s nedostatkom broja liječnika kako obiteljske medicine tako i specijalista. Nemamo ni rendgen za slikanje zuba nego se mora ići privatno ili putovati do Iloka. Tu su i liste čekanja", rekao je Raguž.
Kazao je i kako u vukovarskoj gradskoj upravi nemaju plan što i kako napraviti da se stanje popravi, odnosno da se liječnici motiviraju da dođu raditi i živjeti u Vukovar.
"Sve je veći problem i s nedostatkom obiteljskih liječnika. To je prije bio problem koji se javljao na otocima, ali sad je to problem koji se javlja širom Slavonije. Liječnici odlaze u mirovine, a nema novih da ih zamijene pa ljudi po selima ostaju bez liječnika", upozorio je predsjednik SDP-a Vukovarsko-srijemske županije Mario Milinković.
Kao jedan od načina rješavanja dugačkih listi čekanja predložio je korištenje danskog modela, odnosno da pacijent, ako ne može u primjerenom roku obaviti pregled da to onda obavi u nekoj privatnoj poliklinici o trošku države. "Isto tako smatramo i da bi se dio pregleda trebao prebaciti na domove zdravlja", kazao je Milinković.
