Nakon samo godine provedbe
Obustavljen program koji je trebao riješiti gorući problem u školama: "To su bili vrijedni sadržaji"
Nakon što se samo godinu dana u školama u Hrvatskoj provodio program Abeceda prevencije, on je početkom ove školske godine naprasno ukinut. Škole su od Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO) dobile obavijest da se taj program obustavlja, što je mnoge zbunilo. U odgovoru AZOO-a za portal Srednja.hr rekli su da program nikada nije bio obavezan i, iako je službeno obustavljen, ništa ne sprječava škole da ga i dalje koriste.
"Od strane Upravnog vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje jednoglasno je donesena odluka da se obustavljaju sve aktivnosti vezano uz provedbu Abecede prevencije – podrška školama za ujednačavanje standarda kvalitete i sadržaja školskih preventivnih strategija u odgojno-obrazovnim ustanovama", glasi dopis AZOO-a školama koji su dobile početkom ove školske godine, 3. rujna 2025. godine.
Ovakva odluka iznenadila je mnoge nastavnike, ali i pedagoge koji su provodili ovaj program u školama diljem Hrvatske. Radi se o preventivnom programu koji se provodio samo tijekom školske godine 2024./2025., a za njega je napravljeni detaljni vodič s radionicama koje su namijenjene za učenike, roditelje i djelatnike škola.
Jedan od razloga za uvođenje programa je bio i porast broja prijava neprimjerenih ponašanja učenika
Prema podacima Ministarstva obrazovanja, vidljivo je da je tijekom 2023. porastao broj prijava neprimjerenih ponašanja, a najviše nasilničkog ponašanja i prijetnji kod učenika. U jednoj od prezentacija AZOO-a o Abecedi prevencije objašnjava se kako je to program osmišljen kao podrška školama i njihovoj ‘ulozi u prevenciji neprihvatljivih ponašanja kod učenika’.
U toj se prezentaciji također navodi i sljedeće: "Svi važeći propisi obvezuju nas na preventivni rad; svi razrednici imaju obvezu provoditi školske preventivne programe, kurikule međupredmetnih tema Osobni i socijalni razvoj, Građanski odgoj i obrazovanje, Zdravlje itd.; Abeceda prevencije olakšava razrednicima davanje odgovora na ove obaveze jer su pripremljeni materijali za provedbu".
AZOO: Abeceda prevencije je pogrešno protumačena kao "obvezni materijal"
Mnogi nastavnici su ostali šokirani odlukom o obustavi Abecede prevencije jer iz nje nije jasno smiju li škole, unatoč obustavi programa, i dalje koristiti materijale koje su smatrale korisnima. Stoga je srednja.hr poslala upit AZOO-u da razjasne tu nedoumicu, ali i da objasne zašto su uopće obustavili program koji je, prema svemu sudeći, izgledao kao obavezan.
"Slijedom zaprimljenih brojnih upita odgojno-obrazovanih radnika, roditelja i javnosti o obveznosti primjene ‘Abecede prevencije’ želimo istaknuti kako je ‘Abeceda prevencije’ osmišljena tek kao jedan od oblika preventivnih aktivnosti s ciljem osiguravanja podrške školama i pogrešno je protumačena kao ‘obvezni materijal’. Da bi predmetni materijal bio ‘obvezan’ nužno je provesti propisanu proceduru, što je u prethodnom razdoblju propušteno. Iz istog razloga, Upravno vijeće Agencije za odgoj i obrazovanje jednoglasno je donijelo Odluku o obustavi svih aktivnosti vezanih uz provedbu ‘Abeceda prevencije’ u odgojno-obrazovnim ustanovama (dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima), stoga temeljem Odluke Upravnog vijeća ‘Abeceda prevencije’ u ovom trenutku nema obvezni karakter, već može biti izbor materijala u odgojno-obrazovnom radu", poručili su iz AZOO-a.
Naglasili su i kako je "odgojno-obrazovnim ustanovama i odgojno-obrazovnim radnicima dana je mogućnost izbora u primjeni onih sadržaja i metoda koje isti smatraju najprimjerenijima potrebama svojih učenika i školskih sredina". Također navode i kako Agencija "prati provedbu i pažljivo razmatra istaknute potrebe učenika, odgojno-obrazovanih radnika i roditelja, a u svrhu unaprjeđenja materijala i metodoloških preporuka za provedbu preventivnih aktivnosti".
"Pretpostavljam da je dio učitelja bio zadovoljan što je ukinuto, zato što je izgledalo kao da je nametnuto"
Pedagoginja Marina Žitković je za portal srednja.hr rekla kako su svi iznenađeni što je program tako naprasno ukinut, odnosno obustavljen. I sama se složila da ne vidi razlog zašto škole ne bi mogle nastaviti koristiti te materijale, ali slaže se da je cijela ova situacija ispala poprilično neobična.
"Naši ljudi su napravili polugodišnju evaluaciju i prema onome kako je završila prošla školska godina, očekivali su da se projekt nastavlja. Nismo duboko ulazili u analizu i u proceduru koja bi eventualno sada nama bila sumnjiva, je li prošlo sva tijela i procedure donošenja u Agenciji. Pretpostavljam da je dio učitelja bio zadovoljan što je ukinuto, zato što je izgledalo kao da je nametnuto. Zašto to ne bismo rekli? Pa to je istina. Dio je zaista osjećao da je to nešto što je nametnuto. Međutim, kad se to provuklo kroz nastavnu godinu i kroz naše sadržaje, dobar dio tog sadržaja se ispostavio jako, jako dobar", istaknula je pedagoginja Žitković.
Kako škole rade svoj plan i program već u kolovozu, tako je i njena škola u Oroslavju već uvrstila Abecedu prevencije u svoj rad. Odlučili su ostaviti dio programa koji im odgovara, ali ga u ovoj nastavnoj godini neće nazivati Abeceda prevencije, već nekako drugačije.
"Na polugodištu smo imali i valorizaciju projekta. Svi su se ljudi izjasnili putem jednog kratkog upitnika, a koordinatori po školama su objedinili te rezultate i poslali našoj županijskoj voditeljici. Nikad nismo dobili nikakvu povratnu informaciju ili barem ja nisam nikada vidjela da je to doživjelo nekakvu publikaciju s objavljenim rezultatima tih anketa kao neku povratnu informaciju s terena", zaključila je pedagoginja Žitković.
