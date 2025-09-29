Obustavljen program koji je trebao riješiti gorući problem u školama: "To su bili vrijedni sadržaji"

"Naši ljudi su napravili polugodišnju evaluaciju i prema onome kako je završila prošla školska godina, očekivali su da se projekt nastavlja. Nismo duboko ulazili u analizu i u proceduru koja bi eventualno sada nama bila sumnjiva, je li prošlo sva tijela i procedure donošenja u Agenciji. Pretpostavljam da je dio učitelja bio zadovoljan što je ukinuto, zato što je izgledalo kao da je nametnuto. Zašto to ne bismo rekli? Pa to je istina. Dio je zaista osjećao da je to nešto što je nametnuto. Međutim, kad se to provuklo kroz nastavnu godinu i kroz naše sadržaje, dobar dio tog sadržaja se ispostavio jako, jako dobar", istaknula je pedagoginja Žitković.