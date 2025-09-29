Zagrebačka nadbiskupija pozvala na uključivanje "kršćanske antropologije" u zdravstveni odgoj

Zagrebačka nadbiskupija objavila je oštru izjavu u kojoj prosvjeduje protiv namjere Grada Zagreba da u osnovne i srednje škole uvede putem predmeta “zdravstvenoga odgoja i obrazovanja” sadržaje koje smatra neprihvatljivima za katoličke učenike.
Oglas
Osporavaju koncept rodnog identiteta
U priopćenju se podsjeća da je spolnost sastavni dio ljudskog razvoja te se tvrdi da kurikul zdravstvenog odgoja ne smije biti alternativa drugim kurikulima, već mora uključivati i učenike vjernike.
Nadbiskupija upozorava na program Grada Rijeke iz 2024. godine, koji u okviru izvannastavne aktivnosti definira rodni identitet kao zaseban koncept neovisan o spolu, što Crkva ocjenjuje “znanstveno neutemeljenim” i “ideološki privatiziranim”.
Nadbiskupija tvrdi da zdravstveni odgoj “zbunjuje djecu” te da “ulazi u njihovu intimu”, navodeći kako programi potkopavaju spolnu određenost i identitet usvojen u obitelji.
Pod pojmovima “inkluzivnosti” i “otvorenosti” Crkva vidi pokušaje preodgajanja djece, a ne obrazovanja u skladu s modernim znanstvenim spoznajama.
Pravo djeteta na vjeru i element kršćanske antropologije
U priopćenju se ide i korak dalje pa se poziva na “pravo djeteta na vjeru” i potrebu uvažavanja kršćanske antropologije u obrazovnim programima - stav koji sugerira da bi kurikulum trebao biti oblikovan prema vjerskim načelima, što je suprotno načelu neutralnosti javnih institucija i pluralizmu društva.
Nadbiskupija nadalje naglašava ulogu roditelja i pravo na izbor, no pri tome zanemaruje činjenicu da je riječ o javnom obrazovnom sustavu koji mora biti u skladu s univerzalnim standardima zaštite dječjih prava, a ne podređen vjerskim uvjerenjima.
Uvođenje “vjerskih” ili “antropoloških” filtera u kurikulum značilo bi direktno narušavanje sekularnog karaktera države i školskog sustava.
Zaključno, pozivanje Crkve na “nacionalnu razinu” i uključivanje vjerskih predstavnika u izradu kurikuluma ne može se promatrati drukčije nego kao pokušaj upliva u područje koje pripada javnim vlastima i stručnjacima. Umjesto doprinosa znanstveno utemeljenoj raspravi, ovakve intervencije otvaraju prostor za ideološke sukobe i ugrožavanje prava djece na obrazovanje utemeljeno na znanosti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas