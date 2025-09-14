Zašto Hrvatska odbija uvesti građanski odgoj u škole?

Baketa upozorava da se ukidanjem predmeta Politika i gospodarstvo u strukovnim školama dodatno smanjuje prostor za stjecanje građanskih kompetencija, što produbljuje jaz u odnosu na gimnazijalce. Time mladi ostaju bez znanja potrebnog za sudjelovanje u demokratskom životu, dok je upravo građanski odgoj ključan i za prevenciju radikalizacije.