Iz ZET-a napominju i da će od ponedjeljka biti uspostavljen tramvajski promet Zvonimirovom ulicom te će linije 9 i 17 kao i noćna linija 32 ponovno prometovati svojim redovnim trasama. Istovremeno će biti ukinuta autobusna linija 602 (Trg žrtava fašizma - Borongaj) koja je bila u prometu tijekom izvođenja radova.