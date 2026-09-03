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7. rujan

Od ponedjeljka u primjeni ZET-ov jesenski vozni red, evo promjena

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Hina
|
03. ruj. 2026. 09:08
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Uspostavljen je tramvajski promet Ulicom grada Vukovara nakon zavrsetka radova na raskrizju Savska - Vukovarska. Photo: Josip Regovic/PIXSELL
Josip Regovic/PIXSELL

Sukladno početku nove školske godine i povećane potrebe građana za korištenjem javnog prijevoza, od ponedjeljka, 7. rujna, tramvajske i autobusne linije ponovno će prometovati pojačanim intenzitetom, prema jesenskom voznom redu, priopćio je u četvrtak Zagrebački električni tramvaj (ZET).

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Iz ZET-a napominju i da će od ponedjeljka biti uspostavljen tramvajski promet Zvonimirovom ulicom te će linije 9 i 17 kao i noćna linija 32 ponovno prometovati svojim redovnim trasama. Istovremeno će biti ukinuta autobusna linija 602 (Trg žrtava fašizma - Borongaj) koja je bila u prometu tijekom izvođenja radova.

Primjena jesenskog voznog reda, dodaju, podrazumijeva i ponovnu uspostavu tramvajske linije 1 (Zapadni kolodvor - Borongaj), kao i autobusnih linija 114 (Ljubljanica - Prečko), 145 (Vrapčanska Aleja - Oranice) i 275 (Sesvete - Sesvetska Sopnica). 

S obzirom na početak školske godine i povećan broj djece na zagrebačkim cestama, posebice u zonama škola i vrtića, ZET apelira na vozače, kao i ostale sudionike u prometu, na pojačan oprez i poštivanje prometnih propisa i znakova.

Putnike mole za razumijevanje i međusobnu suradnju, uz preporuku da se prtljaga unutar vozila, poput školskih torbi, odnosno ruksaka, ne nosi na leđima, nego drži u ruci.

Teme
zet autobusni promet tramvajski promet vozni red školska godina

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