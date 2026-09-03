"krizna situacija"
Milijarde eura u zlatu premještene na sigurniju lokaciju: Operacija trajala mjesecima
Nizozemska središnja banka (DNB) potvrdila je da je zlato vrijedno milijarde dolara povučeno iz Sjeverne Amerike i premješteno u London, navodeći kao razlog „sve veće geopolitičke napetosti“.
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DNB je u srijedu priopćio da je u složenoj operaciji koja je trajala nekoliko mjeseci iz SAD-a i Kanade premješteno 86 tona zlata. Ono se sada čuva u Banci Engleske, gdje se tim plemenitim metalom može lakše trgovati „u kriznoj situaciji“.
Predsjednik DNB-a Olaf Sleijpen rekao je da je taj potez bio „nužan kako bismo ojačali svoju otpornost i spremnost“.
Odluka dolazi u trenutku nastavka trgovinskog spora između SAD-a i Kanade, pri čemu su obje zemlje nakon neuspješnih trgovinskih pregovora najavile nove međusobne carine, piše BBC.
DNB je priopćio da je tijekom prijenosa, koji se odvijao od ožujka do kolovoza, 27 tona zlatnih poluga premješteno iz New Yorka i Ottawe u Zeist u Nizozemskoj.
Potom je približno jednaka količina zlata iste kvalitete premještena u London, bez potrebe za pretapanjem poluga. Nije otkriveno kako je točno tolika količina zlata prevezena preko Atlantskog oceana.
Ostatak prijenosa obavljen je prodajom zlata u New Yorku i njegovom ponovnom kupnjom u Londonu, priopćila je banka.
„Kombiniranjem kupnje i prodaje s fizičkim transportom DNB je uspio raspodijeliti rizike povezane s tako složenim fizičkim premještanjem zlata“, navodi se u priopćenju.
DNB nije precizirao na što se odnosi spominjanje „geopolitičkih napetosti“, no američko gospodarstvo i dalje se nalazi u neizvjesnom položaju zbog aktualnog rata SAD-a s Iranom, koji je utjecao na globalnu trgovinu.
Kanada je, u međuvremenu, teško pogođena američkim carinama na svoje ključne sektore – čelik, aluminij, drvnu građu i automobile – kao i dodatnom carinom od 50 posto na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara (20 milijardi američkih dolara), najavljenom u kolovozu.
DNB navodi da se zlato pohranjeno u Banci Engleske „smatra zlatom kojim je najlakše trgovati na svijetu“ te je stoga u kriznoj situaciji dostupnije nego da se i dalje nalazi u SAD-u ili Kanadi.
Prije objave u srijedu DNB je 31,3 posto svojih zlatnih rezervi držao u New Yorku, a 19,7 posto u Ottawi. Nakon premještanja udio je pao na 18,5 posto u svakoj od tih dviju zemalja.
Ukupne nizozemske zlatne rezerve krajem 2025. iznosile su 612,4 tone, a njihova je vrijednost procijenjena na 72,2 milijarde eura, priopćio je DNB. Udio nizozemskih zlatnih rezervi pohranjenih u Londonu nakon premještanja porastao je s 18,1 na 32,1 posto, dok se 30,8 posto rezervi i dalje čuva u Nizozemskoj.
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