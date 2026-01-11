Odgođen povratak u klupe kninskih školaraca

Zbog posljedica nevremena koje je početkom tjedna zahvatilo šire područje Knina, odgađa se početak drugog polugodišta za dvije osnovne škole i dvije područne škole na tom području pa se umjesto u ponedjeljak kninski učenici u školske klupe vraćaju u srijedu.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrilo je zahtjev Šibensko – kninske županije da nastava u drugom polugodištu 2025./2026. za učenike kninskih osnovnih škola OŠ Domovinske zahvalnosti i OŠ dr. Franje Tuđmana i područnih škola u Kijevu i Golubiću umjesto 12. siječnja počne 14. siječnja.
Šibensko – kninski župan Paško Rakić potvrdio je da je resorno ministarstvo promptno odobrilo njihov zahtjev za odgodom početka drugog polugodišta. Početak nastave se odgađa dok se ne saniraju posljedice ekstremnih vremenskih neprilika koje su pogodile kninsko područje početkom tjedna, a predstavljaju prijetnju sigurnosti učenika i školskih djelatnika.
Nesigurne javne površine
„Nažalost, javne površine pred osnovnim školama još nisu u stanju da se po njima može sigurno kretati. Još ima poledice i slomljenih grana, kao i stabala koje treba djelomično piliti“, kazao je Rakić.
Tako će kninski učenici, za razliku od svojih kolega u ostatku Hrvatske u školske klupe sjesti u srijedu, 14. siječnja, također po redovnom rasporedu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
