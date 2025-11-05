Odgojiteljica u vrtiću pogodila dijete kutijom u glavu

Odgajateljica jednog vrtića u okolici Koprivnice pravomoćno je osuđena na deset mjeseci uvjetnog zatvora s rokom kušnje od dvije godine zbog počinjenja kaznenog djela povrede djetetovih prava.
Pogodila ga u glavu kutijom od kreme
Naime, 42-godišnja odgajateljica je u travnju prošle godine oko deset sati ujutro, nakon svađe sa šestogodišnjim djetetom izgubila živce i pogodila ga u glavu kutijom od kreme. Incident se dogodio u okolici Koprivnice, a odgajateljica više ne radi u ustanovi.
"Iako je bila svjesna da njeno ponašanje nije u skladu s općim, kulturnim i civilizacijskim vrijednostima i da svojim postupkom krši prava djeteta tada starog šest godina, ona ga je kutijom od kreme pogodila kraj desnog oka", stoji u presudi, prenosi Podravski.hr.
Presuda Općinskog suda u Koprivnici automatski je postala pravomoćna jer se 42-godišnjakinja odrekla prava na žalbu.
