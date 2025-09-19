Odlična vijest za Zagrepčane: U ponedjeljak besplatna vožnja novim "bajsevima" i ZET-om

Također promet će biti zatvoren u Trakošćanskoj ulici u nedjelju, 21. rujna, od 9 do 19 sati, u povodu manifestacije “Trakošćanska za sve”, 'festivala susjedstva' koji donosi bogat program za sve generacije. Istog dana, od 7 do 18 sati, za promet će biti zatvoren i dio Ilice od Frankopanske do Krajiške ulice zbog održavanja festivala Q’art, priopćeno je iz Grada Zagreba.