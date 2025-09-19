Odlična vijest za Zagrepčane: U ponedjeljak besplatna vožnja novim "bajsevima" i ZET-om

U povodu Europskog tjedna mobilnosti i Dana bez automobila u ponedjeljak, 22. rujna, Grad Zagreb će osigurati besplatan prijevoz tramvajima i autobusima na području cijelog Zagreba te besplatno korištenje sustava javnih bicikala Bajs, najavljeno je u petak iz gradske uprave.
Oglas
Besplatni automobili, bicikli, tramvaji...
Na Dan bez automobila, 22. rujna, središte grada, područje Gornjeg i Donjeg grada, bit će zatvoreno za motorni promet od 8 do 20 sati.
Također promet će biti zatvoren u Trakošćanskoj ulici u nedjelju, 21. rujna, od 9 do 19 sati, u povodu manifestacije “Trakošćanska za sve”, 'festivala susjedstva' koji donosi bogat program za sve generacije. Istog dana, od 7 do 18 sati, za promet će biti zatvoren i dio Ilice od Frankopanske do Krajiške ulice zbog održavanja festivala Q’art, priopćeno je iz Grada Zagreba.
Europski tjedan mobilnosti završava 22. rujna na Zrinjevcu, gdje posjetitelje popodne očekuje raznolik program za sve uzraste.
Ponuda OPG-ova
Građani će moći uživati u ponudi OPG-ova s oznakom „Plavi ceker“, sudjelovati u sportskim i edukativnim aktivnostima poput joge, odbojke, golfa ili vožnje simulatorom romobila, okušati se u atraktivnoj „Alki na Bajsu“ te posjetiti radionice i zdravstvene kutke. Najmlađe očekuje Dječja biciklijada, a cijelo događanje pratit će i glazbeni program.
Tradicionalna ŽBICA, biciklistička vožnja zagrebačkim ulicama, počinje u ponedjeljak u 18 sati. Trasa vožnje je: Zrinjevac – Vukovarska – HBZ – Slavonska – Savski nasip (Greenway) – Savska – povratak na Zrinjevac. Organizator ŽBICE je Grad Zagreb u suradnji s MUP-om i udrugom Sindikat biciklista.
Program Europskog tjedna mobilnosti dostupan je na web stranici https://tjedanmobilnosti.zagreb.hr/.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas