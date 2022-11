Odvjetnik oko Agrokora: Ako se provede vještačenje, optužnica bi trebala pasti

Podijeli:







Izvor: N1

Petar Pavković, odvjetnik Damira Kuštraka, jednog od optuženih u slučaju Agrokor, gostovao je u Novom danu i komentirao jučerašnje ročište na sudu.

Odvjetnik je rekao da je cijela obrana bila jedinstvena u stavu da je optužnica koju je DORH podigao nezakonita jer smatraju da je provedeno vještačenje, na kojemu počiva cijela optužnica, također nezakonito.

VEZANE VIJESTI Bauk o Fortenovi: Sve su ovo posljedice lex Agrokora. Traljav posao Milanović o prodaji Fortenove: Tu se sad vodi jedan podzemni štakorski rat

“Nijednoga trenutka nitko od branitelja, a mi smo međusobno i povezani zbog same teme i problematike, nije bio ni u jednom trenutku u dvojbi oko nekih stvari kada je jučer bilo riječ o ovome, nazovimo, vještačenju i kada je Optužno vijeće trebalo odlučiti, a obrana je smatrala da se radi o nezakonitom dokazu, da taj dokaz zapravo treba izdvojiti iz spisa”, rekao je odvjetnik.

“Naime, kao što ste već čuli od mnogih i kao što ste pratili cijelu ovu situaciju, pa i iz izjava koje iznose iz DORH-a, jučer je Optužno vijeće trebalo odlučiti da se iz spisa kao nezakonit dokaz izdvoji ovaj izvještaj koji je zapravo ponudilo Državno odvjetništvo kao dokaz na kojem u biti temelje ili smatraju da mogu temeljiti optužnicu. Međutim, bitno je ovdje naglasiti da naš procesni zakon jasno određuje kako se ustvari provodi vještačenje i kada je na temelju ugovora Državno odvjetništvo, a taj ugovor mi nismo dobili, sklopilo s Kamalom, tada je on trebao sačiniti izvještaj, odnosno provesti knjigovodstveno-financijsko-revizijsko vještačenje, da bismo mi utvrdili da niti je on vještak, a niti tvrtka KPMG, koja je njegova, pa i sestrinske u Hrvatskoj i Bosni, zapravo nisu registrirane kao tvrtke koje bi se bavile knjigovodstveno-financijskim-revizijskim vještačenjem koje se provelo ovdje”, rekao je Pavković.

“DORH-u je sve irelevantno pa i činjenica da nisu dostavili ugovor u kojemu bismo vidjeli što su oni sve utanačili ovdje. Bitno je ovdje da Kamal i cijela ta ekipa nije mogao provesti vještačenje, zato što on nije vještak ni za knjigovodstvo ni za financije ni za reviziju. On je izvještaj podnio, a ja naglašavam da naš procesni zakon, Zakon o kaznenom postupku, jasno definira kako zapravo treba biti napravljen i sačinjen jedan nalaz i mišljenje i od koga može biti”, rekao je Pavković.

“Prvo, nije li problematično da se, pored eminentnih stručnjaka za financije i knjigovodstvo, Državno odvjetništvo okreće prema jednom strancu koji usto nije stručan? I on se tako deklarirao. On je podnio nekakav izvještaj, a to nije nešto što bi se moglo prihvatiti kao zakonit dokaz”, rekao je Pavković.

“Ako se provede vještačenje, optužnica bi trebala pasti, jer vještačenje je temelj na kojem je ona izrađena ovakva kakva jeste. Taj dokaz koji govori Državno odvjetništvo zapravo je velika pogreška, jer se ne možemo voditi intepretacijama je li nešto zakonito ili nije, zakonski je propisano kako se provodi ovo vještačenje”, smatra odvjetnik.