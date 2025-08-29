Oglasila se protjerana vozačica koja je nasrnula na ZET-ovca: Evo što je poručila

Vozačica Range Rovera koja je prošlog vikenda na Kvaternikovom trgu u Zagrebu fizički nasrnula na vozača ZET-ovog tramvaja kratko se oglasila.
Oglas
"Sve uredno nastavlja s radom. Više informacija sutra", napisala je. Podsjetimo, 30-godišnjakinja koja je državljanka Bosne i Hercegovine vlasnica je beatuy salona u Zagrebu.
Odluka o njezinom protjerivanju donesena je zbog "učestalog ponavljanja činjenja prekršaja zbog čega predstavlja opasnost za javni poredak", a policija je potvrdila da joj rješenjem prestaje zakoniti boravak u Hrvatskoj te joj je određena zabrana ulaska i boravka na području Europskog gospodarskog prostora u trajanju od tri godine.
Parkirala kod tramvajskih tračnica, blokirala promet
Općinski prekršajni sud proglasio ju je krivom za niz prometnih i drugih prekršaja – nepropisno parkiranje, prelazak pune linije te fizički napad na vozača tramvaja. Izrečena joj je pravomoćna novčana kazna od 790 eura. Uhićena je 27. kolovoza i privedena u policiju, nakon čega je prepraćena na sud.
Incident se dogodio kada je 30-godišnjakinja parkirala automobil blizu tramvajskih tračnica zbog čega tramvaj kod Kvaternikovog trga nije mogao proći. Na snimkama koje su se proširile društvenim mrežama vidjelo se kako zamahuje prema vozaču.
Njezino ime se i ranije spominjala u regionalnim medijima. Prema navodima bosanskohercegovačkih medija, bila je povezana s akcijom "Roma", kada je policija razbila grupu osumnjičenu za proizvodnju i preprodaju droge. Tom prilikom otkriven je laboratorij za uzgoj marihuane, više od kilograma kokaina i nekoliko kilograma marihuane. Neslužbeno se tada navodilo da je bila među osobama koje su imale vodeću ulogu u toj grupi, piše Index.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas