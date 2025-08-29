Oglasila se protjerana vozačica koja je nasrnula na ZET-ovca: Evo što je poručila

Njezino ime se i ranije spominjala u regionalnim medijima. Prema navodima bosanskohercegovačkih medija, bila je povezana s akcijom "Roma", kada je policija razbila grupu osumnjičenu za proizvodnju i preprodaju droge. Tom prilikom otkriven je laboratorij za uzgoj marihuane, više od kilograma kokaina i nekoliko kilograma marihuane. Neslužbeno se tada navodilo da je bila među osobama koje su imale vodeću ulogu u toj grupi, piše Index.