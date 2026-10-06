Crnogorski vrh o članstvu u EU-u, spomenuli i Hrvatsku: "Zahtjev Zagreba nije realan"

“To vrijedi i za novopridošle članice, jer ne želimo članstvo drugog reda. Da bi se pridružile našoj Uniji, države moraju ispuniti veoma visoke standarde u pogledu vladavine prava. Moramo biti sigurni da nakon pristupanja nikada više neće pasti ispod tih standarda. To je ono što smo naučili iz iskustava iz prošlosti. Riječ je o tome da zaštitimo sebe. I što god budemo radili u tom pogledu, pratit ćemo jasne procedure”, istaknula je Kos.