Ogroman uspjeh liječnika u KB-u Dubrava: Pacijentici ugradili printani nadomjestak lubanje

Prvi put u Hrvatskoj i regiji neurokirurzi pacijentici su ugradili printani nadomjestak lubanje od PEEK-a, materijala koji je najsličniji kosti. Iako je riječ o iznimno skupom nadomjestku, koji stoji od 5 do 7 tisuća eura - pacijenti ga mogu dobiti na teret HZZO-a.

Iza 67-godišnje gospođe Katice pet je operacija. Zbog dobroćudnog tumora na mozgu veličine osam centimetara, ostala je i bez dijela lubanje. Tri mjeseca poslije na nogama.

“Ona je sada samostalno pokretna, ne nosi pelene, čak je nešto počela i govoriti. Ona je bila doslovno bez pola lubanje, znači nije imala kosti”, kazala je Ivana Glavinić.

Zahvaljujući neurokirurškom timu KB-u Dubrava tumora više nema, kost lubanje je nadomještena, karnioplastikom s printanim 3D implantatom, prenosi HRT.

“I onda smo se odlučili za ovakav pristup zbog toga što smanjuje rizik od infekcije, od novih komplikacija tijekom operacije. I ne vidi se više taj jedan estetski defekt koji je imala. Puno je lakše, jednostavnije, brže i kvalitetnije za pacijenta napraviti to na ovaj način”, rekao je Dario Orešković, neurokirurg KB Dubrava.

“Nije se radilo u Hrvatskoj od ovog materijala, radi se o PEEK materijalu, polimeru plastike koji je po svojim karakteristikama fizički najsličniji kosti, a po svojim biološkim karakteristikama je iznimno stabilan i ne izaziva nikakve reakcije”, objasnio je Tonko Marinović, pročelnik Zavoda za neurokirurgiju KB-a Dubrava.

Snimke CT-a, kompjutorska rekonstrukcija lubanje i nastaje savršen nadomjestak. Proizvod hrvatskih stručnjaka.

“Prvi put do sada u Hrvatskoj i šire u regiji je napravljen 3D printani implantat od PEEK-a, polietera eterketona. To je biokompatibilni materijal koji se do sad nije mogao printati. Mi smo dobili nacionalni tender za neurokirurgije, za individualne implantate, tako da sad sve bolnice u Hrvatskoj mogu naručiti”, rekao je Miodrag Katalenić, direktor CATEH d.o.o..

