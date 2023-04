Oko jezera na Jarunu vozit će ZET-ov autobus

Podijeli :

Davor Puklavec/PIXSELL

Grad Zagreb privodi kraju obnovu prometnice Aleje Matije Ljubeka, i pritom najavljuje novu prometnu regulaciju i niz aktivnosti na razvoju Rekreacijsko-sportskog centra Jarun, širenje biciklističke staze te, po prvi put, uvođenje gradskog prijevoza, ZET-ovog autobusa vikendom.

Ovog vikenda, kako doznaje Hina u Gradskoj upravi, bit će završeni radovi obnove prometnice Aleje Matije Ljubeka, ukupne vrijednosti 3,7 milijuna eura, od kojih se oko 2,4 milijuna eura očekuje iz Fonda solidarnosti, a preostalo iz proračuna Grada Zagreba.

Kao što je bio istaknuo gradonačelnik Tomislav Tomašević, na otvaranju radova početkom godine, riječ je o “povijesnoj sanaciji te prometnice, prvoj od njezina nastanka prije gotovo 40 godina”.

Gradonačelnik Zagreba objavio kakav program se priprema za prvomajsku proslavu Tomašević demantirao Peteka: Cijene vrtića ostaju iste

Grad je te radove iskoristio za unaprjeđenje prometnog rješenja, uz ishođenje potrebne dokumentacije i izradu prometnog elaborata zagrebačkog Fakulteta prometnih znanosti.

Ključni cilj je popularizacija biciklističkog i pješačkog prometa, te po prvi put uvođenje javnog gradskog prijevoza, kao alternativi motornom prometu uz jezero.

Novo prometno rješenje

Ključni elementi preuređenja su širenje biciklističke staze, smanjen broj parkinga unutar jezera, uz nova parkirališta izvan zone samog jezera, te uvođenje ZET-ove autobusne linije vikendom.

Nova prometna regulacija uvodi dva prometna traka za dvosmjeran biciklistički promet na unutarnji obod Aleje Matije Ljubeka, bliže jezeru, što je, kako su istaknuli u Gradu, znatno sigurnije od dosadašnjeg rješenja, a radi izbjegavanja presijecanja biciklističkog prometa i motornih vozila. Biciklističke trake su široke minimalno četiri do pet metara, a do njih je zaštitni pojas od jednog do jednog i pol metra kojim se odvaja biciklistički i motorni promet.

“Ovo predstavlja proširenje biciklističke površine i do 70 posto u odnosu na dosadašnje rješenje”, ističe gradonačelnik Tomašević. Dodaje kako na dva mjesta na malom jezeru ugrađuju za početak ukupno 29 klamerica za parkiranje bicikala. Kaže kako se radi o jednom od najčešćih zahtjeva rekreativaca.

“Velika novost za građane je da postojeću ZET-ovu liniju 113, koja je do sada prometovala od Remize do okretišta na Hrgovićima, vikendom produljujemo tako da autobus radi krug oko jezera, s 11 novih autobusnih stajališta, uz polaske svakih 45 minuta”, najavila je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.

Na taj način, kako je rekla, “olakšavamo dolazak na jezero velikom broju građana, koji sada lako mogu s jednog od glavnih prometnih čvorišta na zapadu grada doći na ručak, kavu, šetnju ili kupanje na jezero Jarun”.

Automobilski promet ostaje u jednom smjeru, uz poticanje građana da automobile u što većoj mjeri parkiraju na parkiralištima na ulazima u Rekreacijsko-sportski centar Jarun (tzv. park&ride pristup). Za to su sada osigurane nove površine predviđene za parkiranje: u Ulici Hrvatskoga sokola (oko 180 mjesta), na površini zapadno od ulaza kod Hrvatskog Sokola (oko 130 mjesta), te na jugozapadnom uglu jezera, koji vodi prema Petrovaradinskoj ulici (oko 70 mjesta).

Uz postojeći parking Petrine, ukupno sad ima 480 parkirnih mjesta, prvenstveno na ulazima u RSC Jarun, umjesto uz samo jezero kao do sada. Istovremeno, uz samo jezero uklonjeno je nekoliko stotina parkirnih mjesta, i dobiveni prostor iskorišten za osiguravanje sigurnog biciklističkog prometa.

Kolaps pred Zagrebom, stvorila se ogromna kolona na autocesti Šef zagrebačkog HDZ-a: Čavajda nije zaslužila nagradu Zagrepčanka godine

Uz južnu stranu jezera uvodi se mogućnost kraćeg zaustavljanja, do 10 minuta, radi utovara i istovara na područjima blizu zone za roštiljanje i rekreaciju. Poprečna parkirna mjesta na Malom jezeru pretvorena su u uzdužna te čine šikanu, što je u Zagrebu prvi put primijenjeno rješenje smirivanja prometa koje na Zapadu predstavlja standard te smanjuje potrebu za korištenjem uspornika prometa uz učinkovito smirivanje brzine.

Daljnji razvoj Rekreacijsko-sportskog centra Jarun

„Nova prometna regulacija zadržava mogućnost jednosmjernog automobilskog prometa, s tim da cjelovito prometno rješenje teži potaknuti građane da na jezero dođu pješice, biciklom, javnim prijevozom, ili ako dolaze autom, da ga parkiraju na jednom od ulaza“, ističe gradonačelnik Tomašević. To je, kaže, “prijelazno rješenje do uspostave zone bez automobilskog prometa oko jezera Jarun”.

S obzirom na viziju jezera Jaruna kao “zeleno-plavog dragulja Grada Zagreba”, koji koriste deseci tisuća rekreativaca, sportaša, posjetitelja koji se dolaze odmoriti ili koristiti ugostiteljske sadržaje, Grad Zagreb pokrenuo je izradu dviju studija kako bi tu viziju i ostvario – prostornu studiju održivog razvoja rekreacijsko-sportskog centra i studiju izvodljivosti i elaborat zaštite okoliša za uklanjanje i zbrinjavanje sedimenta iz jezera Jarun, koja će ponuditi nekoliko rješenja za odmuljivanje jezera.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.