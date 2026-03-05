Orešković i Mrak Taritaš: Tražimo zabranu prosvjedovanja ispred privatnih stanova i kuća!

"Sloboda okupljanja i izražavanja je ustavno pravo, ali je ustavno pravo i nepovredivost doma. Kad ultradesna, minorna politička opcija, polusvijet, poziva na prosvjede ispred privatnih stanova ljudi koji su se jasno i javno usprotivili povijesnom revizionizmu, relativizaciji ustaštva i korištenju ustaških pozdrava i simbola, to nije politički aktivizam i sloboda izražavanja i okupljanja. To je zastrašivanje i maltretiranje, koje ugrožava pravo građana na mir, nepovredivost doma i sigurnost", pojasnila je Anka Mrak Taritaš (GLAS) motive za izmjenu Zakona na konferenciji za novinare u Saboru u četvrtak.