Predsjednica stranke Centar i saborska zastupnica Marijana Puljak zatražila je, nakon niza prijava građana kojima su se drastično povećali računi za struju, očitovanje Ministarstva gospodarstva.
Oglas
Na ovaj problem već je upozorila i u Hrvatskom saboru. "Građani traže našu pomoć jer od HEP-a nisu dobili nikakvo pojašnjenje za povećanje cijena, a nisu mijenjali potrošačke navike", rekla je Puljak, ističući da se povećanje ne može opravdati razlikama u cijeni struje.
"Ustanovila sam da je svim građanima koji su prijavili problem zajedničko to što su ugradili nova digitalna mjerila na daljinsko očitavanje, tzv. pametna brojila. S obzirom na to da je riječ o sustavnoj zamjeni brojila koju provodi HEP ODS, a koja izravno utječe na financijsko opterećenje kućanstava, smatram da je nužno osigurati punu transparentnost i povjerenje građana u sustav mjerenja potrošnje", rekla je Puljak, koja je nadležnom ministarstvu postavila niz pitanja.
"Zanima nas koliki je udio pametnih brojila u Hrvatskoj i koji se modeli trenutno ugrađuju, posjeduju li sva ugrađena brojila važeće certifikate sukladno europskim propisima i jesu li ovjereni od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo. Osim toga, želimo odgovor na pitanja jesu li prije njihove masovne ugradnje provedena dodatna testiranja točnosti mjerenja u uvjetima stvarne potrošnje kućanstava, koliko je prigovora građana ministarstvo zaprimilo i u koliko je slučajeva utvrđena neispravnost mjernog uređaja", rekla je Puljak.
Kako je naglasila, ministarstvo građanima treba objasniti i kako izgleda postupak provjere ispravnosti brojila, imaju li građani pravo na besplatnu provjeru u slučajevima opravdane sumnje i planira li ministarstvo provesti neovisnu analizu utjecaja uvođenja digitalnih brojila na iznose računa.
"Ne dovodim u pitanje potrebu modernizacije sustava i uvođenja naprednih tehnologija, ali nužno je osigurati da ta modernizacija bude praćena transparentnošću, mogućnošću provjere i zaštitom potrošača", zaključila je saborska zastupnica.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas