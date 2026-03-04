"Premijer Andrej Plenković i ministar financija i sami su rekli kako očekuju ubrzanje inflacije, a oni imaju bolje informacije nego mi u Saboru. No, naš problem je veći nego kod drugih europskih država jer je naša inflacija strukturni problem koja nema veze sa svim ovim šokovima na tržištima", naglasio je Lalovac i dodao kako u posljednje tri-četiri godine Vlada nije uspjela suzbiti tu inflaciju poput drugih država EU-a.