UBRZANJE INFLACIJE
Lalovac: Pozivam Vladu da ponovno uvede porez na ekstraprofit! Prijeti nam kriza
Predsjednik saborskog Odbora za financije i bivši ministar financija Boris Lalovac (SDP) u Novom danu Hrvoja Krešića komentirao je utjecaj krize na Bliskom istoku na hrvatsko gospodarstvo, mogućnost rasplamsavanja inflacije i što bi Vlada trebala poduzeti da zaštiti standard hrvatskih građana.
"Premijer Andrej Plenković i ministar financija i sami su rekli kako očekuju ubrzanje inflacije, a oni imaju bolje informacije nego mi u Saboru. No, naš problem je veći nego kod drugih europskih država jer je naša inflacija strukturni problem koja nema veze sa svim ovim šokovima na tržištima", naglasio je Lalovac i dodao kako u posljednje tri-četiri godine Vlada nije uspjela suzbiti tu inflaciju poput drugih država EU-a.
Vlada uspješno može intervenirati u trošarine
Podsjetio je kako nam na postojeću inflaciju, koja je dvosturko viša nego u ostatku EU-a, stižu novi šokovi jer osim krize na Bliskom istoku i pratećeg energetskog šoka ne znamo ni što će biti s novim carinskim ratom američke administracije.
"Ponovno smo u situaciji da strukturne probleme moramo rješavati u trenutku kad su vanjski šokovi postali dominantni. Vlada može administrativno zamrznuti cijene energenata i hrane, ali već je to činila bez učinka jer je cijena hrane rasla puno brže od opće stope inflacije. Kod energenata Vlada ima određen prostor za intervenciju, pogotovo u sustavu trošarina, pa očekujem da će pratiti tržište i vrlo brzo reagirati", ističe Lalovac.
Turizam bi mogao imati velikih problema
Budući da očekuje kako će neki u općoj panici ponovno pokušati loviti u mutnome i loviti ekstra profite,bivši ministar financija pozvao je Vladu da ponovno uvede porez na ekstraprofit, ali kao trajnu mjeru.
Lalovac upozorava da će se svijet, a napose Europa i zapadne ekonomije suočiti s dugoročnom energetskom krizom potraje li aktualni sukob na Bliskom istoku jer su "na geopoilitičkom tržištu energenata dva velika svjetska proizvođača energije Rusija i Iran izvan sustava".
"Oni koji, poput nas, ovise o jednoj gospodarskoj grani poput turizma mogli bi imati velikih problema. Vidjeli smo sad kako je u Dubaiju, turističkoj meki, preko noći sve stalo. I hrvatski i europski turizam mogli bi imati velikih problema zbog aktualnih događanja na Bliskom istoku, a sve će jako utjecati i na opću potrošnju", kaže Lalovac.
"Tržište nekretnina je podivljalo, Vlada ga ne može kontrolirati"
Dodaje i da ćemo tek sad vidjeti koliko smo otporni na šokove i koliko je europski novac, koji je bio namjjenjen jačanju otpornosti, doista utrošen namjenski.
"Imamo velikih problema jer nam je pala poljoprivredna proizvodnja, kruh uvozimo iz Poljske i u Hrvatskoj ga samo podgrijavamo. Tržište nekretnina je podivljalo i Vlada ga uopće ne može kontrolirati. Struktura naše ekonomije naprosto nije nije dobra, pa se nadam da će Vlada nova europska sredstva uložiti u osiguranje naše samodostatnosti i jačanje vlasite proizvodnje", naglašava Lalovac.
