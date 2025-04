Butković: Nemam informaciju da EPPO provodi istragu oko izgradnje pruge Rijeka-Zagreb

Podijeli :

Ministar prometa Oleg Butković poručio je u srijedu, odgovarajući tijekom aktualnog prijepodneva u Saboru SDP-ovoj zastupnici Mireli Ahmetović, kako nema informacija da Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) provodi istragu oko projekta izgradnje nizinske pruge Rijeka-Zagreb.

“Nemam informacija o povođenju istrage od strane EPPO-a, barem nikakvi upiti nisu došli u u Ministarstvo, a, koliko znam, niti u HŽ infrastrukturu”, odgovorio je potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković SDP-ovoj zastupnici na tvrdnju da postoji neslužbena informacija da je europski javni tužitelj počeo “češljati” projekt izgradnje željezničke pruge Rijeka-Zagreb.

Ahmetović je navela da pojedine dionice uopće nemaju valjanu dokumentaciju te da je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništila posljednji natječaj za nadzor radova, a da nadležno ministarstvo, unatoč tome, nastavlja ugovarati radove. Na to je Butković dodao da Državna komisija “uvijek nekome nešto poništi, vrati ili potvrdi”.

“Izgradnja nizinske pruge, mediteranskog koridora, jedan je od najvažnijih projekata. Do kraja ove godine ćemo završiti dionicu do mađarske granice, tih 121 kilometar, odnosno 30 posto ukupne dionice, a nakon svih procedura bi sljedeće godine to pustili u promet. Dionica pruge od Zagreba prema Rijeci je aktivna, u prvom dijelu Hrvatski Leskovac-Karlovac, gdje se grade objekti, do ljeta će to biti završeno, a natječaj za ostatak je raspisan i u fazi je evaluacije”, najavio je Butković.

Naglasio je da su tih preostalih 115 kilometara pruge procjene oko dvije milijarde eura “najveći izazov” i u financijskom i tehničkom smislu, za što će biti potrebna sredstva i iz EU fondova, dodavši kako se radi sve da se taj projekt ubrza.

