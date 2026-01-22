MVEP osudio upad u indijsko veleposlanstvo, odgovornost preuzela skupina Sikha

Indijsko ministarstvo vanjskih poslova ranije u četvrtak objavilo je da su "protuindijski elementi" neovlašteno ušli u prostor indijskog veleposlanstva u Zagrebu. Od hrvatskih vlasti zatražilo je da počinitelje pozovu na odgovornost, naglašavajući da su diplomatski prostori prema Bečkoj konvenciji „nepovredivi i moraju se zaštititi”.