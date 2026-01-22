MVEP osudio upad u indijsko veleposlanstvo, odgovornost preuzela skupina Sikha

Ministarstvo vanjskih i europski poslova (MVEP) u četvrtak je „najoštrije osudilo” vandalizam na indijskom veleposlanstvu u Zagrebu, a društvenim mrežama kruži snimka na kojoj za taj incident odgovornost preuzima organizacija Sikhi za pravdu (SFJ).
Oglas
Indijsko ministarstvo vanjskih poslova ranije u četvrtak objavilo je da su "protuindijski elementi" neovlašteno ušli u prostor indijskog veleposlanstva u Zagrebu. Od hrvatskih vlasti zatražilo je da počinitelje pozovu na odgovornost, naglašavajući da su diplomatski prostori prema Bečkoj konvenciji „nepovredivi i moraju se zaštititi”.
Po pisanju lista Hindustan Times, društvenim mrežama kruži snimka Gurpatwanta Singha Pannuna, predvodnika organizacije SFJ sa sjedištem u New Yorku, u kojoj su prikazane šteta na indijskom veleposlanstvu u Zagrebu, odnosno sprejom napisana poruka na veleposlanstvu: „Živio Kalistan, dolje Hindustan” te spuštanje indijske i podizanje kalistanske zastave u dvorištu veleposlanstva.
Pannun, pobornik separatističkog pokreta Kalistan koji zagovara istoimenu neovisnu državu za Sikhe, u poruci govori o njihovom navodnom progonu u Indiji te optužuje indijske vlasti za etničko čišćenje u Pandžabu.
MVEP je „najoštrije osudio” taj incident, a ministar Gordan Grlić Radman o napadu je razgovarao s indijskim veleposlanikom u Hrvatskoj Arunom Goelom, stoji u priopćenju ministarstva.
U njemu se naglašava da „vlada ovaj slučaj tretira s najvećom ozbiljnošću” te da je „svako kršenje nepovredivosti diplomatskih misija neprihvatljivo i protivno međunarodnom pravu”.
MVEP ističe da Hrvatska „ostaje jedna od najsigurnijih zemalja na svijetu te je čvrsto predana osiguravanju da se svi pripadnici diplomatskog zbora u Hrvatskoj osjećaju sigurno, zaštićeno i dobrodošao”.
Sikhi su pripadnici vjere nastale u 15. stoljeću na indijskom potkontinentu, u regiji Pandžab gdje i danas živi većina njih. Velik broj Sikha živi u u Sjedinjenim Državama, Velikoj Britaniji i Kanadi.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas