Opasna eskalacija napada na N1 i Novu – pozivamo EU na hitnu reakciju

"Ono što se događa u Srbiji prelazi granice političkog pritiska – to je sustavno, plansko i beskrupulozno gaženje slobode govora s jasnim ciljem da se N1 i Nova ušutkaju i ugase. Pozivam institucije Europske unije i međunarodnu zajednicu da odmah, nedvosmisleno i javno zatraže od vlasti u Srbiji da hitno obustave ovu sramotnu i opasnu kampanju, koja ne samo da urušava demokraciju, već izravno ugrožava živote novinara i sigurnost njihovih obitelji. Šutnja u ovom trenutku nije opcija”, izjavila je izvršna direktorica United Media Aleksandra Subotić.