Oglas

Priopćenje UNITED MEDIJE

Opasna eskalacija napada na N1 i Novu – pozivamo EU na hitnu reakciju

author
N1 Info
|
15. kol. 2025. 12:28
United Media
United Media

United Media, kompanija u čijem sastavu posluju televizije N1 i Nova, najoštrije osuđuje sve intenzivnije napade državnog vrha Srbije i provladinih tabloida u Srbiji na naše medije, koji su posljednjih dana dostigli opasnu točku.

Oglas

U vremenu kada se istina o brutalnom policijskom nasilju nad prosvjednicima može vidjeti na N1 i Nova, vlast je pokrenula orkestriranu kampanju u kojoj se naše televizije označavaju kao “medijske trovačnice” i “terorističke organizacije”.

Rezultat te kampanje vidimo gotovo trenutno – neposredno nakon emitiranja emisije o prosvjedima, novinarka Nove, Sanja Ignjatović Eker, dobila je najstrašnije prijetnje putem društvenih mreža, uključujući i monstruoznu poruku u kojoj joj se prijeti likvidacijom djeteta. Takva sramotna i neljudska poruka prelazi svaku granicu civiliziranog društva i zaslužuje najoštriju osudu.

U posljednjih deset mjeseci zabilježeno je više od 30 napada na novinare N1 i Nove – od ozbiljnih fizičkih i verbalnih napada, preko najjezovitijih prijetnji, do onemogućavanja obavljanja novinarskog posla. Nijedan slučaj nije dobio epilog.

Sada, nažalost, svjedočimo eskalaciji – novinari se napadaju naočigled policije, bez ikakve reakcije. Kada uniformirane osobe stoje po strani dok se vidno označeni novinari gađaju kamenjem i bocama, to nije pasivnost – to je prešutno odobravanje.

Jasno nam je da ovakva kampanja ima svoj cilj: vlast, koja se suočava sa sve većim nezadovoljstvom građana, želi pripremiti teren za gašenje N1 i Nove – neovisnih televizija koje već mjesecima izvještavaju objektivno i nepristrano s masovnih prosvjeda koji se događaju u Srbiji od pada nadstrešnice u kojem je poginulo 16 ljudi.

Razlog zbog kojeg im smetamo je jasan: mi emitiramo ono što režimski mediji nikada neće – snimke i svjedočanstva koja razotkrivaju službenu “državnu” verziju. Naši novinari inzistiraju na tome da istina pripada javnosti, a ne političarima, i zato smo uživo na mjestu događaja i emitiramo snimke kako bi građani mogli vidjeti istinu svojim očima, navodi se u priopćenju UM-a.

Aleksandra Subotić
N1

"Ono što se događa u Srbiji prelazi granice političkog pritiska – to je sustavno, plansko i beskrupulozno gaženje slobode govora s jasnim ciljem da se N1 i Nova ušutkaju i ugase. Pozivam institucije Europske unije i međunarodnu zajednicu da odmah, nedvosmisleno i javno zatraže od vlasti u Srbiji da hitno obustave ovu sramotnu i opasnu kampanju, koja ne samo da urušava demokraciju, već izravno ugrožava živote novinara i sigurnost njihovih obitelji. Šutnja u ovom trenutku nije opcija”, izjavila je izvršna direktorica United Media Aleksandra Subotić.

United Media će o svim ovim incidentima obavijestiti relevantne europske institucije, međunarodne organizacije za zaštitu novinara i medijskih sloboda, kao i diplomatska predstavništva u Beogradu.

Teme
Aleksandra Subotić N1 Nova United Media prijetnje novinarima

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ