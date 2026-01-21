Oporba o akciji EPPO-a: "Postoji jedna jedina stranka koja je pravomoćno osuđena za korupciju"

Na opasku kako ovaj slučaj pokazuje da korupcije nema samo u HDZ-u, Barbir je ustvrdio kako HDZ pokušava reći da su svi jednako u korupciji jer, kaže, znaju da to apsolutno neće štetiti njihovu biračkom tijelu. Njihovo biračko tijelo je bazirano na korupciji jer znaju da ne glasaju za HDZ nego sami za sebe, za svoje pogodnosti, svoje dogovore i načine na koje će se okoristiti, istaknuo je. Izjavom 'svi su oni isti' pokušavaju destimulirati biračko tijelo koje želi promjene u Hrvatskoj. A nama treba javni iznad privatnog interesa, smatra Barbir.