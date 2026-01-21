Uhićenja u Dubrovniku: Pod istragom i bivša saborska zastupnica

Prema pisanju medija, u središtu istražnih radnji je Viktorija Knežević koja je bila saborska zastupnica Centra od 16. svibnja 2024. do 14. listopada 2025.. U to vrijeme je mijenjala Ivicu Puljka, a saborski mandat joj je prestao nakon što se Puljak, bivši gradonačelnik Splita, vratio u Hrvatski sabor kao zastupnik.