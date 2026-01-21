Akcija EPPO-a
Uhićenja u Dubrovniku: Pod istragom i bivša saborska zastupnica
Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu, u suradnji s dubrovačkom policijom provodi hitne dokazne radnje nad pet osoba, među kojima je prema navodima medija i bivša saborska zastupnica Centra Viktorija Knežević i tri pravne osobe zbog sumnje u subvencijske prijevare i krivotvorenje isprava.
EPPO je, ne navodeći identitete osumnjičenika, izvijestio u srijedu da se istražne radnje odnose u vezi s dva projekta financirana iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i Europskog socijalnog fonda (ESF).
Nakon ispitivanja osumnjičenika, EPPO će odlučiti o daljnjim postupcima u predmetnom slučaju i o tome pravovremeno obavijestiti javnost. Do tada neće biti objavljene daljnje pojedinosti, ističe EPPO.
U središtu istražnih radnji Viktorija Knežević
Prema pisanju medija, u središtu istražnih radnji je Viktorija Knežević koja je bila saborska zastupnica Centra od 16. svibnja 2024. do 14. listopada 2025.. U to vrijeme je mijenjala Ivicu Puljka, a saborski mandat joj je prestao nakon što se Puljak, bivši gradonačelnik Splita, vratio u Hrvatski sabor kao zastupnik.
Nakon izlaska iz Sabora, Knežević je ostala vijećnica u dubrovačkom Gradskom vijeću te se vratila odvjetništvu.
Europsko tužiteljstvo dodaje da se sve uključene osobe smatraju nevinima dok se njihova krivnja ne dokaže pred nadležnim hrvatskim sudovima.
EPPO je neovisno javno tužiteljstvo Europske unije, odgovorno za istragu, kazneni progon i podizanje optužnice za kaznena djela protiv financijskih interesa EU.
