Oporba protiv ukidanja roka za legalizaciju. HDZ: Zakon ide u susret svim građanima

"I dalje će se u zaštićenom obalnom području, na osobito vrijednom poljoprivrednom zemljištu, u šumama i šumama s posebnom namjenom legalizirati neka bespravna gradnja iz 2011.. Unatoč tvrdnjama da se ne radi o novom valu legalizacije, građani koji su poštivali zakone ove države čut će poruku da su ponovno izigrani, a oni koji su pravila kršili, pa čak i nakon 2011., će čuti da je ponovno došla njihova prilika za novu legalizaciju", ustvrdio je i dodao kako zakon u ovom obliku ne bi trebalo usvojiti.