Sve što trebate znati o novom valu legalizacije bespravne gradnje

Ukoliko objekt nije ucrtan u katastar, ili je ucrtan, ali je u međuvremenu izašao iz prvobitnih gabarita, potrebno je izraditi i geodetski elaborat s ključnim podacima potrebnim za upis i evidentiranje građevine u katastru. To su dimenzije zgrada, njihov točan položaj na čestici te stanje zemljišta prije i poslije izgradnje.