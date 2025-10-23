Izmjene zakona o zviždačima
Oporba: Zviždačima se nameće niz formalnih obaveza; HDZ: Njihova zaštita se jača
Saborska oporba upozorila je u četvrtak da se izmjenama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, zviždačima nameće čitav niz formalnih obaveza pri čemu u slučaju pogreške mogu izgubiti status zviždača dok su vladajući poručili da se zakonom dodatno jača njihov položaj.
U objedinjenoj raspravi o izmjenama Kaznenog zakona, Zakona o kaznenom postupku i Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (zviždači) najviše zanimanja i kritika oporbe odnosilo se na položaj zviždača kojeg smatraju lošim.
Dalija Orešković (Klub HSS-a, GLAS-a, DOSIP-a) upozorila je da je HDZ prijedlogom izmjena zakona zviždačima nametnuo čitav niz formalnih obaveza, a ako je zviždač negdje pogriješilo u postupku dolazi se u rizik da izgubi status zviždača.
Istaknula je da zviždaču prvenstveno treba da nadležno tijelo riješi njihovu prijavu u što kraćem roku te da zbog toga prijavitelj nepravilnosti ne ostane bez posla, a što se najčešće događa. Uz to, zviždač bi - ako se protiv njega pokrene čitav niz sudskih postupaka, trebao imati plaćene troškove odvjetnika.
Josip Jurčević (Klub Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića) ukazao je na važnost zviždača jer se "korupcija događa u sustavu te je organiziran kriminal onih koji imaju društvenu, političku i svaku drugu moć".
Upozorio je i da zviždačica Vesna Balenović - iako je dobila sudski proces u Strasbourgu, nikada nije mogla zaštititi svoja prava te je i dalje nezaposlena.
"Predloženi zakon unosi premalo promjena"
Iako smatra da u izmjenama zakona ima nekih poboljšanja u položaju zviždača, Dubravka Novak (Možemo!) rekla je da predloženi zakon unosi premalo promjena kako bi se govorilo o učinkovitoj zaštiti prijavitelja nepravilnosti.
Upozorila je da, među inim, prijedlog izmjena zakona ne ukida imovinski cenzus za pristup sekundarnoj pravnoj pomoći. To, kaže, znači da mnogi prijavitelji koji vrlo često dolaze iz "ranjivog položaja" neće imati pristup besplatnoj pravnoj pomoći kada im je najpotrebnija.
Za razliku od oporbe, HDZ smatra da je cilj izmjena zakona jačanje zaštite prijavitelja nepravilnosti. Tako će zviždači koje izravno prijave nepravilnosti policiji ili DORH-u ostvarivati jednaku zaštitu kao i oni koji prijavu podnose nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje.
Povećavaju se gornje granice prekršajnih kazni za osvetu prema prijavitelju
Ministar pravosuđa Damir Habijan je, predstavljajući izmjene Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (zviždači), kazao da se njima dodatno jača pozicija zviždača. Uz to, izmjenama zakona se propisuju se i rokovi pa odgovor na tužbu treba biti u roku od 15 dana, održavanje glavne rasprave u roku od 30 dana od primitka odgovora, te okončanje prvostupanjskog postupka u roku od šest mjeseci, dok je drugostopanjski sud dužan odlučiti o žalbi u roku 30 dana.
Povećavaju se gornje granice prekršajnih kazni za osvetu prema prijavitelju, do 100.000 eura za pravnu osobu, do 15.000 eura za fizičku osobu obrtnika te šest tisuća eura za pojedinca.
Uvodi se novo kazneno djelo
Habijan je pojasnio i da se izmjenama Kaznenog zakona uvodi novo kazneno djelo -dovođenje u opasnost života i imovine sustavom umjetne inteligencije te se revidira i kazneno djelo podmićivanja zastupnika.
Uz to, pooštrava se kažnjavanje neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te će se minimum za to kazneno djelo povisiti s jedne na tri godine zatvora.
Izmjenama Zakona o kaznenom postupku glavna je intencija ubrzanje kaznenog postupka te se stoga pojednostavnjuje postupanje pred optužnim vijećem.
Predlaže se da se optužna vijeća održavaju bez sudjelovanja stranaka uz dvije iznimke - kada se ima zaprimljena izjava jednog ili više okrivljenika vezano za donošenje presude na temelju sporazuma stranaka te kada se ima prethodno suđenje o zakonitosti dokaza.
