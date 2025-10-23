Oporba: Zviždačima se nameće niz formalnih obaveza; HDZ: Njihova zaštita se jača

Ministar pravosuđa Damir Habijan je, predstavljajući izmjene Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (zviždači), kazao da se njima dodatno jača pozicija zviždača. Uz to, izmjenama zakona se propisuju se i rokovi pa odgovor na tužbu treba biti u roku od 15 dana, održavanje glavne rasprave u roku od 30 dana od primitka odgovora, te okončanje prvostupanjskog postupka u roku od šest mjeseci, dok je drugostopanjski sud dužan odlučiti o žalbi u roku 30 dana.