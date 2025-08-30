Opoziv šest modela: Poznati proizvođač kućanskih aparata upozorava na opasnost od požara

Ozbiljna opasnost trenutno prijeti svakodnevnim kućanstvima – barem za nekoliko modela sušilica. Proizvođač izdaje ozbiljno upozorenje.
Dok milijuni Nijemaca svakodnevno stavljaju rublje u sušilicu i oslanjaju se na poznatu sigurnost svojih kućanskih aparata, nevidljiva opasnost trenutno vreba u određenim modelima.
Tehnički nedostatak može ovog praktičnog pomagača pretvoriti u opasan izvor topline u roku od nekoliko minuta. Hisense Gorenje Germany GmbH stoga je pokrenuo sveobuhvatno opoziv nekoliko modela sušilica.
Tvrtka je razlog opoziva sušilica navela u izjavi, koja je također objavljena na portalu produktwarnung.eu. Prema izjavi, u proizvodnji je postojala konstrukcijska greška koja bi mogla oštetiti kabelske komponente zbog mehaničkog kontakta.
Ovi se modeli više ne smiju koristiti ni pod kojim uvjetima
Opozvane sušilice prodavale su se putem trgovaca elektronikom diljem Njemačke. Pogođeni su sljedeći modeli sušilica:
- Proizvod: Hisense sušilica
- Proizvođač: Hisense Gorenje Germany GmbH
- Modeli: DH5S102BB, DH5S102BB/PL, DH5S102BW, DH5S102BW/PL, DH5S102BW/UA, DH5S902BW
- Razdoblje proizvodnje: od studenog 2024. do ožujka 2025.
- Identifikacijska značajka: Broj modela na prozoru za punjenje (prednji dio)
- Iznimka: Uređaji sa zelenom točkom već su testirani i nisu pogođeni
Proizvođač savjetuje da se pogođeni modeli odmah povuku iz upotrebe i isključe iz napajanja. Proizvođač savjetuje da se ne koriste više. Kupci mogu provjeriti je li njihov uređaj pogođen brojem modela ispod prozora za punjenje na prednjoj strani uređaja. Sušilice sa zelenom točkom, međutim, već su testirane prije isporuke i nisu pogođene opozivom, kažu iz tvrtke.
Ako je sušilica rublja pogođena, kupci sada imaju dvije mogućnosti, navode iz tvrtke. Imaju pravo na besplatan pregled uređaja. Kupci to mogu obaviti kod kuće ili, ako je potrebno, mogu dobiti besplatan popravak.
Rizik od pregrijavanja i požara
Tehnički nedostatak Hisense sušilica rublja je problem s ožičenjem kompresora, koje se može oštetiti kontaktom s potpornim kotačem bubnja. Tvrtka stoga upozorava na pregrijavanje i potencijalne opasnosti.
Ako se uređaj pregrije, može doći do požara. Pregrijani električni uređaji ponekad mogu proizvesti otrovne pare, što može dovesti do trovanja dimom nakon samo nekoliko udaha. Nadalje, tehnički nedostatak predstavlja rizik od strujnog udara i kratkog spoja.
Prema Institutu za sprječavanje i istraživanje gubitaka, kućanski električni uređaji su među najčešćim uzrocima požara u kućanstvu, a sušilice rublja nalaze se na trećem mjestu u statistici, prenosi Fenix Magazin.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
