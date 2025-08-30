Opoziv šest modela: Poznati proizvođač kućanskih aparata upozorava na opasnost od požara

Proizvođač savjetuje da se pogođeni modeli odmah povuku iz upotrebe i isključe iz napajanja. Proizvođač savjetuje da se ne koriste više. Kupci mogu provjeriti je li njihov uređaj pogođen brojem modela ispod prozora za punjenje na prednjoj strani uređaja. Sušilice sa zelenom točkom, međutim, već su testirane prije isporuke i nisu pogođene opozivom, kažu iz tvrtke.