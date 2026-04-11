Oprez! Iz poznatog lanca se povlači riba, sadrži nedozvoljene razine histamina

Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je u subotu da je tvrtka METRO Cash & Carry Hrvatska, nakon zaprimljene obavijesti dobavljača NEDERLOF ITALIA SRL, opozvala s tržišta svježu skušu, LOT 15626.
Oglas
Proizvod je opozvan jer su tijekom laboratorijskih analiza utvrđene razine histamina iznad dozvoljenih.
"Ukoliko imate proizvod s navedenim LOT-om, molimo Vas da ga ne koristite i ne konzumirate te ga vratite u METRO centar gdje je proizvod i kupljen. Molimo Vas da kontaktirate METRO centar u kojemu je kupnja izvršena kako bi Vam po povratu proizvoda cjelokupni iznos bio vraćen", poručili su iz METRO-a.
Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 2023/915 o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1881/2006.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas