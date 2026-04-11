opozvan proizvod

Oprez! Iz poznatog lanca se povlači riba, sadrži nedozvoljene razine histamina

N1 Info
11. tra. 2026. 14:05
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je u subotu da je tvrtka METRO Cash & Carry Hrvatska, nakon zaprimljene obavijesti dobavljača NEDERLOF ITALIA SRL, opozvala s tržišta svježu skušu, LOT 15626.

Proizvod je opozvan jer su tijekom laboratorijskih analiza utvrđene razine histamina iznad dozvoljenih.

"Ukoliko imate proizvod s navedenim LOT-om, molimo Vas da ga ne koristite i ne konzumirate te ga vratite u METRO centar gdje je proizvod i kupljen. Molimo Vas da kontaktirate METRO centar u kojemu je kupnja izvršena kako bi Vam po povratu proizvoda cjelokupni iznos bio vraćen", poručili su iz METRO-a.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 2023/915 o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1881/2006.

