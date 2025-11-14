Oglas

Oprez! Zbog povišene razine morfija povlači se ova namirnica

N1 Info
14. stu. 2025. 14:03
Shutterstock / Ilustracija

Državni inspektorat objavio je detalje povlačenja sjemenki plavog maka zbog povišene razine morfija.

Riječ je o cijelim sjemenkama DR. ENSA u pakiranju od 250 grama, koje je najbolje upotrijebiti do 5. kolovoza 2026. godine, a broj serije je E15250608D, GTIN 8586012820994.

Zemlja podrijetla je Slovačka, a obavijest se odnosi isključivo na navedeni proizvod.

proizvod kaufland
HAPIH/Screenshot

Detalji o opozivu proizvoda dostupni su na web-stranici Kauflanda, a naveli su da je proizvod moguće vratiti i bez predočenja računa.

Teme
Kaufland povlačenje proizvoda sjemenke

