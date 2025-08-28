Oglas

"Pola minute do 12"

Orešković o prijetnji Jergoviću: Iza toga stoji HDZ, koji Hrvatsku pretvara u proustašku paratvorevinu

N1 Info
28. kol. 2025. 15:42
04.06.2025., Zagreb - U knjizari Fraktura odrzano je predstavljanje posebnog izdanja knjizevnog magazina Bestbook. Miljenko Jergovic. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
Davor Puklavec/PIXSELL

Dalija Orešković oglasila se putem svog Facebook profila komentirajući prijeteću poruku koja je osvanula u zgradi u kojoj živi pisac Miljenko Jergović.

Iza svake ovakve prijetnje stoji Plenkovićeva i HDZ-ova vlast koja Hrvatsku pretvara u proustašku paratvorevinu u kojoj su režimski pjevači, navijački huligani, militantni veterani i svećenici koji šire mržnju, iznad državnih tijela i institucija. Stanje prijetnji i straha je tik do nesreće. Pola minute do 12, do potpunog pada države kakva je u Ustavu zapisana", poručila je Dalija Orešković.

Podsjetimo, nakon što je prije par dana verbalno napadnut u centru Zagreba, dok je sjedio i pio kavu, Miljenko Jergović danas je na Facebooku objavio novu prijetnju i to ispisanu na fasadi zgrade u kojoj živi.

