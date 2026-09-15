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Branislav Vukobratović

Organizator prosvjeda u Našicama: "S opravdanjem se brinemo i bojimo za svoje zdravlje"

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Hanan Nanić
|
15. ruj. 2026. 11:47
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n1 branislav vukobratović
N1

Gost naše Hanan Nanić u Novom danu bio je Branislav Vukobratović, jedan od organizatora prosvjeda koji će se u Našicama održati ovoga vikenda. Povod je protivljenje građana dovozu otpada iz Gospića i inozemstva

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"S opravdanjem se brinemo i bojimo za svoje zdravlje. Ciljevi prosvjeda su da se taj otpad ne dovozi u Našice, budući da je dovezen iz stranih zemalja. Za Našice se čuje samo zbog Nexea i rukometa, a nikako da se čuje o spaljivanju europskog otpada", kaže Branislav Vukobratović.

n1 branislav vukobratović
N1

"Sve je osigurano, podržani smo od grada. Pozivam sve Našićane, sve ljude iz okolnih sela, sve Slavonce, da nam se pridruže 19.9. u subotu. Da nas podrže u što većem broju, da ostvarimo naš cilj da se taj otpad ne dovozi u Našice", kaže.

Teme
branislav vukobratović gospić ilegalni otpad n1 gosti našice

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