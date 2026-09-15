Branislav Vukobratović
Organizator prosvjeda u Našicama: "S opravdanjem se brinemo i bojimo za svoje zdravlje"
Gost naše Hanan Nanić u Novom danu bio je Branislav Vukobratović, jedan od organizatora prosvjeda koji će se u Našicama održati ovoga vikenda. Povod je protivljenje građana dovozu otpada iz Gospića i inozemstva
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"S opravdanjem se brinemo i bojimo za svoje zdravlje. Ciljevi prosvjeda su da se taj otpad ne dovozi u Našice, budući da je dovezen iz stranih zemalja. Za Našice se čuje samo zbog Nexea i rukometa, a nikako da se čuje o spaljivanju europskog otpada", kaže Branislav Vukobratović.
"Sve je osigurano, podržani smo od grada. Pozivam sve Našićane, sve ljude iz okolnih sela, sve Slavonce, da nam se pridruže 19.9. u subotu. Da nas podrže u što većem broju, da ostvarimo naš cilj da se taj otpad ne dovozi u Našice", kaže.
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