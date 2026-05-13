VIDEO / Ogroman požar u Moskvi: Gori poznati turistički kompleks, vatra "guta" sve pred sobom

Veliki požar navodno je tijekom noći 13. svibnja izbio u turističkom kompleksu u Moskvi, izvijestili su ruski Telegram kanali.
Prema dostupnim informacijama, vatra je zahvatila više od 3000 četvornih metara u kompleksu Izmailovski Kremlj na istoku Moskve, kulturno-zabavnom centru izgrađenom u stilu tradicionalne kremaljske arhitekture.
Lokalni stanovnici tvrde da se dio zgrade u kojoj se nalazio escape room urušio nakon što ga je potpuno progutao požar.
Uzrok izbijanja požara zasad nije poznat, a nema ni službenih podataka o eventualnim žrtvama.
Kyiv Independent navodi da ne može potvrditi točnu lokaciju požara.
Really sad scenes in east Moscow tonight after a huge fire broke out near the Izmailovo complex, an entertainment park styled like an old Russian fortress.— Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) May 12, 2026
The blaze reportedly started in a quest room before rapidly spreading through the building. Witnesses said thick smoke… pic.twitter.com/Bg4hwkCwWy
Požar, koji se zasad ne povezuje izravno s ukrajinskim vojnim operacijama, dolazi u trenutku pojačane zabrinutosti u ruskoj prijestolnici nakon nedavnih navodnih ukrajinskih napada na područje Moskve.
Ukrajinske snage su 4. svibnja izvele napad dronovima na stambeni neboder u središtu Moskve, svega tri kilometra od zgrade ruskog Ministarstva obrane.
Zbog straha od mogućih ukrajinskih napada na Crveni trg, neposredno prije obilježavanja Dana pobjede 9. svibnja, Kremlj je jednostrano proglasio prekid vatre za 8. i 9. svibnja.
Kraj primirja
Ukrajina je potom objavila vlastito primirje koje je trebalo stupiti na snagu u ponoć 6. svibnja, prije nego što je američki predsjednik Donald Trump najavio trodnevno primirje između Kijeva i Moskve od 9. do 11. svibnja.
Pregovori o prekidu vatre kulminirali su potpisivanjem predsjedničkog dekreta Volodimira Zelenskog kojim se "dopušta održavanje parade u Moskvi 9. svibnja 2026."
Tijekom primirja nije bilo većih zračnih napada, iako je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo izvijestilo o ruskim lansiranjima dronova i ispaljivanju jedne balističke rakete Iskander-M iz okupiranog Krima.
Ruske snage ponovno su tijekom noći 12. svibnja pokrenule napade na Kijev. Prema navodima lokalnih vlasti, prema glavnom gradu lansirani su deseci dronova, a pogođena je i jedna stambena zgrada.
