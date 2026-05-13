Oglas

IZMAILOVSKI KREMLJ

VIDEO / Ogroman požar u Moskvi: Gori poznati turistički kompleks, vatra "guta" sve pred sobom

author
N1 Info
|
13. svi. 2026. 07:30
Izmailovski Kremlj požar (X)
X / Brian McDonald

Veliki požar navodno je tijekom noći 13. svibnja izbio u turističkom kompleksu u Moskvi, izvijestili su ruski Telegram kanali.

Oglas

Prema dostupnim informacijama, vatra je zahvatila više od 3000 četvornih metara u kompleksu Izmailovski Kremlj na istoku Moskve, kulturno-zabavnom centru izgrađenom u stilu tradicionalne kremaljske arhitekture.

Izmailovski Kremlj prije požara
AFP / MLADEN ANTONOV (prije požara)

Lokalni stanovnici tvrde da se dio zgrade u kojoj se nalazio escape room urušio nakon što ga je potpuno progutao požar.

Uzrok izbijanja požara zasad nije poznat, a nema ni službenih podataka o eventualnim žrtvama.

Kyiv Independent navodi da ne može potvrditi točnu lokaciju požara.

Požar, koji se zasad ne povezuje izravno s ukrajinskim vojnim operacijama, dolazi u trenutku pojačane zabrinutosti u ruskoj prijestolnici nakon nedavnih navodnih ukrajinskih napada na područje Moskve.

Ukrajinske snage su 4. svibnja izvele napad dronovima na stambeni neboder u središtu Moskve, svega tri kilometra od zgrade ruskog Ministarstva obrane.

Zbog straha od mogućih ukrajinskih napada na Crveni trg, neposredno prije obilježavanja Dana pobjede 9. svibnja, Kremlj je jednostrano proglasio prekid vatre za 8. i 9. svibnja.

Kraj primirja

Ukrajina je potom objavila vlastito primirje koje je trebalo stupiti na snagu u ponoć 6. svibnja, prije nego što je američki predsjednik Donald Trump najavio trodnevno primirje između Kijeva i Moskve od 9. do 11. svibnja.

Pregovori o prekidu vatre kulminirali su potpisivanjem predsjedničkog dekreta Volodimira Zelenskog kojim se "dopušta održavanje parade u Moskvi 9. svibnja 2026."

Tijekom primirja nije bilo većih zračnih napada, iako je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo izvijestilo o ruskim lansiranjima dronova i ispaljivanju jedne balističke rakete Iskander-M iz okupiranog Krima.

Ruske snage ponovno su tijekom noći 12. svibnja pokrenule napade na Kijev. Prema navodima lokalnih vlasti, prema glavnom gradu lansirani su deseci dronova, a pogođena je i jedna stambena zgrada.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
izmailovski kremlj moskva požar rusija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ