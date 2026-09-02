"nije bilo dobro zatvoreno"
Otkriveno kako je onečišćenje dospjelo u Mrežnicu?
Tijekom intervencije požara u tvornici boja i lakova Nova-chem iz Karlovca otkriven je odvod kojim su voda korištena za gašenje i druga onečišćenja s požarišta, umjesto u kanalizaciju, dospjeli izravno u Mrežnicu. Ispust je u međuvremenu zatvoren
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Vatrogasci su pokušali spriječiti daljnje onečišćenje postavljanjem vreća s pijeskom i humusom, kojima su napravili svojevrsnu branu. Prema informacijama Hrvatskih voda, površinsko onečišćenje je sanirano, a pomora ribe nije bilo.
Zamjenica karlovačkog gradonačelnika i načelnica gradskog Stožera civilne zaštite Ivana Fočić rekla je za RTL Danas da je održana sjednica Stožera kako bi se utvrdilo što se događalo tijekom požara i noći te koje korake treba poduzeti, prenosi Net.hr.
Čeka se detaljna analiza uzoraka
‘Što se tiče same vode odnosno, ovog dijela rijeke Mrežnice gdje se dogodilo onečišćenje - uzet je uzorak, čekamo detaljnu analizu’, kazala je Fočić.
Dio parametara analizira se u Karlovcu, dok je za ostale potrebna dulja analiza u Zagrebu. Ispitivanja su naručile Hrvatske vode, a rezultati bi trebali biti poznati za približno sedam dana. Fočić je naglasila da će o vrsti i opsegu mogućeg onečišćenja moći govoriti tek nakon što stignu informacije Hrvatskih voda i Zavoda za javno zdravstvo.
Još nije utvrđeno o kakvom je odvodu riječ. Požarištu se nije moglo pristupiti dok područje nije postalo sigurno, pa su inspekcije zaštite od požara i zaštite okoliša na teren izašle tek danas. Prostor će naknadno pregledati i djelatnici Vodovoda i kanalizacije.
Vjerojatno se radi o starom oknu
‘A pretpostavljam da se ovdje radi o jednom starom oknu koje postoji već dugo. Očito nije bilo dobro zatvoreno kad je došlo do istjecanja’, rekla je Fočić. Prema prvim, još nepotvrđenim informacijama ljudi s terena, moglo bi se raditi o odvodu za oborinske vode.
Nakon požara provjerena je i kvaliteta zraka jer je gorjelo skladište boja i lakova. Stručnjaci iz Rijeke stigli su na požarište jučer poslijepodne, a konačna analiza pokazala je da nema opasnosti za stanovništvo.
‘Sve vrijednosti unutar zakonskih parametara i ono što definiraju određeni pravilnici tako da nema nikakvih problema za građane i građani mogu biti mirni’, poručila je Fočić.
Uzrok požara još nije poznat. Čekaju se rezultati očevida.
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