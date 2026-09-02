Otkriveno kako je onečišćenje dospjelo u Mrežnicu?

Dio parametara analizira se u Karlovcu, dok je za ostale potrebna dulja analiza u Zagrebu. Ispitivanja su naručile Hrvatske vode, a rezultati bi trebali biti poznati za približno sedam dana. Fočić je naglasila da će o vrsti i opsegu mogućeg onečišćenja moći govoriti tek nakon što stignu informacije Hrvatskih voda i Zavoda za javno zdravstvo.