ZANIMLJIV POGLED
Trump žali što je nominirao suce Vrhovnog suda: Preglasali su me prečesto, a dao sam im dužnost
Američki predsjednik Donald Trump rekao je da žali što je nominirao troje sudaca Vrhovnog suda - Neila Gorsucha, Amy Coney Barrett i Bretta Kavanaugha - koji su mu se usprotivili u nedavnim presudama, prema intervjuu za časopis Time.
Oglas
Republikanski predsjednik upitan je o svojim nedavnim komentarima o troje konzervativnih sudaca u intervjuu.
"Žalite li što ste ih nominirali", upitao je novinar u vezi Trumpovih nedavnih komentara objavljenih na njegovoj društvenoj mreži Truth Social.
"Da. Da", odgovorio je Trump, prema transkriptu intervjua.
"Što mogu učiniti? Ja sam ih postavio. Preglasali su me prečesto. Bio sam vrlo... Dao sam im doživotnu dužnost, a oni često glasaju protiv mene."
Trump je imenovao Gorsucha, Kavanaugha i Barrett tijekom svojeg prvog predsjedničkog mandata, čime je formirana konzervativna većina od šest prema tri te je sudu omogućeno skretanje oštro udesno od 2020. godine.
"Volim odanost, da", rekao je Trump novinaru, koji ga je potom upitao je li to ono što je htio od sudaca.
"Ne, ne želim odanost. Želim dobre odluke", rekao je Trump.
Nakon što je najviše američko pravosudno tijelo odbilo dopustiti pravilo Poštanske službe kojim se ograničava uporaba glasačkih listića koji se šalju poštom na međuizborima u studenome, Trump je rekao da se njegovi izabranici ponašaju drukčije nego tijekom razgovora za posao.
"To nisu ljudi s kojima sam vodio razgovore za rad u Vrhovnom sudu Sjedinjenih Država, oni su samo sjena onoga što su bili", napisao je na mreži Truth Social.
Nakon što je sud u veljači ukinuo njegove sveobuhvatne globalne carine za koje je utvrdio da ih je nezakonito uveo pozivajući se na zakon namijenjen za izvanredna stanja, Trump je posebne kritike uputio Gorsuchu i Barrett, koji su bili u većini u toj odluci donesenoj sa šest glasova prema tri.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas