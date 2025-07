Otpisuju li se masovno knjige iz gradskih knjižnica? KGZ: Sve se radi prema pravilima

Njezina kolegica iz druge biblioteke kazala je da je veći otpis izravna posljedica "podebljanog" budžeta za nabavu nove građe. – Grad je povećao sredstva više od 100 posto i sad napokon možemo kupovati knjige kako treba. No to znači da moramo osloboditi prostor, s kojim svi imamo problema, pa otpisujemo više knjiga pazeći pritom na fond. Ne rješavamo se vrijedne građe, nego one koja je oštećena ili zaista zastarjela – istaknula je. Napomenula je i da nije riječ ni o kakvoj "naredbi odozgo", već o praktičnoj potrebi. – Prostor je ograničen, fond raste, a sve mora imati svoje mjesto – zaključila je.