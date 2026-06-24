Otvaraju se bazeni na Šalati, svi gradski bazeni besplatni ovaj vikend

"S obzirom na najavljene visoke temperature i toplinski val, želimo građanima omogućiti dodatne mogućnosti za osvježenje. Zato smo u suradnji s Ustanovom Upravljanje sportskim objektima odlučili da tijekom nadolazećeg vikenda, od petka do nedjelje, ulaz na bazene kojima upravlja Ustanova bude besplatan, za sve posjetitelje", naveo je Tomašević.