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Zagreb

Otvaraju se bazeni na Šalati, svi gradski bazeni besplatni ovaj vikend

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Hina
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24. lip. 2026. 17:11
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29.3.2026., Bazen Utrina, Zagreb - 18. Submania kup, natjecanje u pool freedivingu ove se godine odrzava kao sluzbeno Prvenstvo Hrvatske u bazenskom ronjenju na dah. Photo: Marko Prpic/PIXSELL
Marko Prpic/PIXSELL

Grad Zagreb izvijestio je u srijedu kako su završeni opsežni radovi na obnovi sustava za održavanje kvalitete vode na bazenima SRC Šalata te se bazeni otvaraju sutra, 25. lipnja, a s obzirom na toplinski val, kupanje na svim gradskim bazenima tijekom ovog vikenda bit će besplatno.

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"Ponovno otvaramo jedno od omiljenih gradskih kupališta, upravo u vrijeme kada građani traže osvježenje od ljetnih vrućina. Šalata je desetljećima nezaobilazno mjesto ljetnog okupljanja Zagrepčana, a novim bazenskim sustavom osigurali smo još kvalitetnije i sigurnije uvjete za sve korisnike", rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Dodao je kako građani do Šalate ovih dana mogu doći i preko nedavno obnovljenih Schlosserovih stuba.

Radovi na bazenima na Šalati obuhvatili su sanaciju i zamjenu kompletnog sustava filtracije, odnosno bazenske tehnike zadužene za održavanje higijenske ispravnosti i čistoće vode.

Iz Grada ističu kako je riječ o kompleksnom zahvatu vrijednosti gotovo 750 tisuća eura s PDV-om.

Nakon završetka radova, NZJZ Dr. Andrija Štampar proveo je potrebna testiranja i ispitivanja parametara kvalitete vode kojima je potvrđeno da su ispunjeni svi uvjeti za sigurno korištenje bazena.

"S obzirom na najavljene visoke temperature i toplinski val, želimo građanima omogućiti dodatne mogućnosti za osvježenje. Zato smo u suradnji s Ustanovom Upravljanje sportskim objektima odlučili da tijekom nadolazećeg vikenda, od petka do nedjelje, ulaz na bazene kojima upravlja Ustanova bude besplatan, za sve posjetitelje", naveo je Tomašević.

Uz Šalatu, građanima su tijekom ljeta na raspolaganju i drugi gradski bazeni. Vanjski bazen Sportskog parka Mladost otvoren je za građanstvo od 1. lipnja, a građanima su dostupni i unutarnji bazeni u kompleksima Mladost, Utrina, Iver i Jelkovec.

Radno vrijeme svih bazena dostupno je na službenim stranicama ustanove Upravljanje sportskim objektima.

Teme
besplatan ulaz gradski bazeni toplinski val zagreb šalata

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