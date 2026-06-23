TOMAŠEVIĆ U AKCIJI
Velike promjene u Zagrebu: Besplatni bazeni, borba protiv plastike i gledanje utakmice
Grad Zagreb zbog toplinskog vala razmatra otvaranje bazena za sve građane bez naplate. Ugostiteljski objekti večeras rade duže, utakmica se prati na Trgu bana Jelačića
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Vezano za nadolazeći toplinski val, gradonačelnik Tomislav Tomašević danas je rekao kako grad razmatra da, kao i prošle godine, ovog vikenda učini gradske bazene besplatnima za građane.
Na pitanje o mjerama poput onih u Francuskoj, gdje su zabranjena javna okupljanja i konzumacija alkohola zbog vrućine, rekao je da takve mjere nije razmatrao.
Naveo je da za radnike na otvorenom u gradskim poduzećima i kod izvođača radova vrijede standardi zaštite na radu te da se u takvim uvjetima organiziraju češće pauze za hidratizaciju.
"Posljedice klimatskih promjena bit će sve jače i jače", upozorio je Tomašević, dodavši da će toplinski valovi u budućnosti biti sve češći i intenzivniji.
Ugostiteljski objekti rade produženo zbog utakmice
Tomašević je objasnio i javno savjetovanje o ograničavanju upotrebe jednokratne plastike na javnim događanjima u organizaciji grada ili uz dozvolu grada. Rekao je da se o tome ranije razgovaralo s predstavnicima industrije koja organizira događanja te da je cilj zamijeniti jednokratnu plastiku ekološkim alternativama.
Mjera bi, prema planu, trebala stupiti na snagu od siječnja 2027., ali je rekao da bi se taj rok mogao i pomaknuti ovisno o ishodu javnog savjetovanja.
Tomašević je na pitanje o reprezentaciji rekao da će se utakmica Hrvatske i Paname moći pratiti na Trgu bana Jelačića i Cvjetnom trgu, a ugostiteljski objekti radit će produljeno do tri ujutro.
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