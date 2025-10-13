Oglas

Još 1,8 milijuna eura za posebne potrebe i projekte Hrvata izvan Hrvatske

Hina
13. lis. 2025. 09:34
Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske raspisao je drugi, 1,8 milijuna eura vrijedan javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Hrvatske, prvi takav poziv, vrijedan 1,5 milijuna eura, raspisao je u veljači.

Na drugi javni poziv, za dobivanje financijske potpore mogu se javiti neprofitne organizacije Hrvata izvan i u Hrvatskoj, dakle udruge zaklade, ustanove, vjerske zajednice ili druge pravne osobe, fizičke osobe te ugroženi pojedinci, pripadnici hrvatskog naroda koji žive izvan Hrvatske u teškim socijalnim i materijalnim prilikama.

Najniži iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 700 eura, a najviši 20.000 eura. Najniži iznos potpore koji jednokratno mogu dobiti ugroženi pojedinci, pripadnici hrvatskog naroda izvan Hrvatske, je 300 eura, a najviši 3.500 eura. 

Jedan prijavitelj može podnijeti najviše dvije prijave na ovaj Javni poziv.

Predmetni javni poziv namijenjen je projektima koji pridonose očuvanju i jačanju nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine, poticanju kulturne, obrazovne, znanstvene, sportske i gospodarske suradnje s Hrvatskom, pružanju socijalne, razvojne i humanitarne potpore ugroženim pojedincima i zajednicama Hrvata diljem svijeta.

Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je  zaključno do 10. studenog 2025. godine.

