CILJ JE STABILIZACIJA

Stvorena koalicija 12 zemalja za financijsku potporu Palestinskoj samoupravi

Hina
27. ruj. 2025. 07:36
Keir Starmer, Mahmud Abbas
AFP / JONATHAN BRADY

Dvanaest zemalja, uključujući Francusku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Japan, Saudijsku Arabiju i Španjolsku je objavilo stvaranje koalicije za financijsku potporu Palestinskoj samoupravi koja se nalazi u financijskim problemima i čije porezne prihode zadržava Izrael.

Hitna koalicija za financijsku održivost Palestinske samouprave "stvorena je kao odgovor na hitnu i dosad neviđenu financijsku krizu" s kojom se suočava Palestinska samouprava, priopćilo je španjolsko ministarstvo vanjskih poslova.

Cilj joj je stabilizirati financije tog upravnog tijela sa sjedištem u Ramali, očuvati njegovu sposobnost upravljanja, pružanja osnovnih usluga i održavanja sigurnosti, "što je sve ključno za regionalnu stabilnost i očuvanje rješenja dviju država", navodi ministarstvo.

U priopćenju se spominju dosadašnji "značajni financijski doprinosi", ali i obvezivanje na "trajnu podršku" ove koalicije, koja također uključuje Belgiju, Dansku, Island, Irsku, Norvešku, Sloveniju i Švicarsku.

Ured palestinskog premijera Mohameda Mustafe priopćio je da su donatori obećali najmanje 170 milijuna dolara za financiranje Palestinske samouprave.

Saudijska Arabija osigurat će 90 milijuna dolara, rekao je u četvrtak navečer njezin ministar vanjskih poslova, princ Fejsal bin Farhan, prema državnim medijima.

Teme
hamas izrael koalicija palestina

