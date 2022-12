Ova danas je sedma nesreća MORH-ovih letjelica u zadnjih 12 godina

Podijeli :

Izvor: Duško Jaramaz/Pixsell

Zrakoplov MiG-21 Ministarstva obrane srušio se danas kod Voćina, a riječ je o sedmoj većoj nesreći letjelica MORH-a u posljednjih dvanaest godina.

9/2010 Dva Miga pala u Slunju

Tako su u rujnu 2010. godine tijekom izvođenja vježbe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” u Slunju pala dva zrakoplova tipa MiG-21. Sudarili su se tijekom leta. Piloti su se uspješno katapultirali, no na tlu je ozlijeđena jedna ženska osoba. Tijekom leta došlo je do otpadanja jednog dijela zrakoplova, no nesreća je pripisana neiskustvu pilota te nepovoljnim vremenskim uvjetima.

“Pad zrakoplova uzrokovan spletom niza nepovoljnih okolnosti od kojih su najvažniji loši meteorološki uvjeti”, stajalo je u službenom izvješću o padu zrakoplova.

6/2011 Srušio se Air Tractor

U lipnju 2011. godine pao je Air Tractor Ministarstva obrane na području Gornjeg Humca. Naime, zrakoplov je gasio požar na odlagalištu smeća te se srušio. Pilot je preživio.

6/2012 Migu otpala kabina

Samo godinu dana kasnije, u lipnju 2012., prizemljen je MiG-21 u blizini Zračne luke Zagreb, nakon što mu je na probnom letu otpala pilotska kabina. Pilot, Ivan Selak, tom prilikom nije ozlijeđen.

8/2014 Mig se zapalio

Dvije godine kasnije puno se pisalo o nesreći koja se dogodila 5. kolovoza, na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. MiG-21 se zapalio i srušio kod Donje Lomnice. Zrakoplov je sudjelovao u svečanom preletu nad Kninom, gdje se održavala proslava.

“MiG-21 pao je zbog zatajenja na hidrauličkom sustavu”, glasilo je službeno izvješće MORH-a.

12/2020 Poginula dva pilota

Krajem 2020. godine dogodila se tragedija kada je pao borbeno-izviđački helikopter “Kiowa” tijekom uvježbavanja brišućeg leta u blizini Zlarina. Poginula su tada dva iskusna pilota HRZ-a.

5/2020 Pao je školski avion

Nesreća sa smrtnim posljedicama dogodila se i u svibnju 2020. godine. Kod Biljana Donjih, u blizini Zadra, pao je vojni školski zrakoplov ZLIN oznake 403. U toj nesreći poginuli su instruktor letenja i polaznik letačke obuke HRZ-a. Naime, bila je riječ o redovnom obučnom letu, piše Index.

