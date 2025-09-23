Tomašević: Imamo val investicija, ovo su povijesna ulaganja u Zagreb

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i njegov zamjenik Luka Korlaet obilježili su danas početak radova na Područnom objektu Dječjeg vrtića Remetinec. Nakon svečanog obilježavanja, Tomašević i Korlaet imali su i redovnu konferenciju za medije na kojoj su se osvrnuli na aktualne gradske teme.
"Imamo val investicija, ovo su povijesna ulaganja u Gradu Zagrebu. Ovaj projekt je jubilarni, 20. projekt gradskih vrtića. Četrnaest ih je već otvoreno, još pet je u fazi radova i opremanja. Od tih pet, dva će biti otvorena u iduća dva tjedna", prenosi tportal.
Svako dijete moći će ići u vrtić u svojem kvartu
"Gotovo sedam milijuna dolazi iz gradskog proračuna. Cilj je da svako dijete ide u gradski vrtić u svojem kvartu, a na nama je da im to omogućimo. Tu je suradnja s MZOS-om, tako da imamo i EPO dio od 650 tisuća eura", rekao je Tomašević.
"Kad završe radovi, koji će trajati godinu dana, ovo će biti jedan od najvećih vrtića u Zagrebu. Imat će dvanaest odgojno-obrazovnih skupina. Imamo niz primjera gdje su vrtići napravljeni kao montažni objekti kao privremeno rješenje, a na kraju su ostali takvi desetljećima.
"Izgradnja zgrada nisu pratile izgradnje dječjih vrtića pa nam je u tom smislu bilo bitno da se ovdje sruši neadekvatni objekt, a s druge strane da se proširi za još četiri nove skupine. Osim toga, povećavamo materijalna prava zaposlenika dječjih vrtića. U Svetoj Klari smo zaposlili pedeset novih radnika, a vjerujte da to ne bismo mogli bez povećavanja njihovih materijalnih prava", rekao je Tomašević.
Vršnjačko nasilje u Dubravi - tko je bio iz Grada na sastanku i jesu li donijeti neki zaključci?
"Održan je sastanak devet ravnatelja ZG škola s policijom i socijalnim službama. Prvo da demantiram dezinformacije; nema problema što se tiče kamera koje ne rade. Sve škole imaju zaštitare ili posebne zaposlenike za sigurnost. Kamere rade, ali ovo nasilje se nije dogodilo u prostorima škole - niti unutarnjim niti vanjskim.
Dogovoreno je da će policija informirati javnost oko svih aspekata događaja tako da će ići na sjednice vijeća roditelja u svih devet škola u narednih desetak dana."
Građani nezadovoljni - najavljuju novi prosvjed za vikend?
Tomašević kaže da je zato bitno da se građani informiraju o događaju, a što se tiče Grada, i dalje ćemo ulagati u sigurnost škola i programe prevencije vršnjačkog nasilja.
Rekao je i da će 180 stanica za bicikle još biti postavljeno. U sustavu javnih bicikala u Zagrebu je bitno da građani Zagreba mogu doći do prvih stanica javnog prijevoza te koristiti 'Bajs' za vraćanje do svojih domova. Nema potrebe da ih se postavlja u nekakve stanice; postoji cijeli prostor na GPS-u koji se može koristiti za ostavljanje bicikla.
Cijena održavanja Bajsa? Je li bilo vandalizma?
"Bilo je određenih slučajeva vandalizma, ali nemam točne podatke o tome. Podsjećam da je desetak miljuna eura za četiri godine pružanja usluge. Bilo kakav rizik nije na Gradu. Međutim, kazna za uništavanje je četiri tisuće eura."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
