PRESS KONFERENCIJA

Tomašević: Imamo val investicija, ovo su povijesna ulaganja u Zagreb

author
N1 Info
|
23. ruj. 2025. 12:27
tomislav Tomašević
N1

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i njegov zamjenik Luka Korlaet obilježili su danas početak radova na Područnom objektu Dječjeg vrtića Remetinec. Nakon svečanog obilježavanja, Tomašević i Korlaet imali su i redovnu konferenciju za medije na kojoj su se osvrnuli na aktualne gradske teme.

"Imamo val investicija, ovo su povijesna ulaganja u Gradu Zagrebu. Ovaj projekt je jubilarni, 20. projekt gradskih vrtića. Četrnaest ih je već otvoreno, još pet je u fazi radova i opremanja. Od tih pet, dva će biti otvorena u iduća dva tjedna", prenosi tportal.

Svako dijete moći će ići u vrtić u svojem kvartu

"Gotovo sedam milijuna dolazi iz gradskog proračuna. Cilj je da svako dijete ide u gradski vrtić u svojem kvartu, a na nama je da im to omogućimo. Tu je suradnja s MZOS-om, tako da imamo i EPO dio od 650 tisuća eura", rekao je Tomašević.

"Kad završe radovi, koji će trajati godinu dana, ovo će biti jedan od najvećih vrtića u Zagrebu. Imat će dvanaest odgojno-obrazovnih skupina. Imamo niz primjera gdje su vrtići napravljeni kao montažni objekti kao privremeno rješenje, a na kraju su ostali takvi desetljećima.

"Izgradnja zgrada nisu pratile izgradnje dječjih vrtića pa nam je u tom smislu bilo bitno da se ovdje sruši neadekvatni objekt, a s druge strane da se proširi za još četiri nove skupine. Osim toga, povećavamo materijalna prava zaposlenika dječjih vrtića. U Svetoj Klari smo zaposlili pedeset novih radnika, a vjerujte da to ne bismo mogli bez povećavanja njihovih materijalnih prava", rekao je Tomašević.

Vršnjačko nasilje u Dubravi - tko je bio iz Grada na sastanku i jesu li donijeti neki zaključci?

"Održan je sastanak devet ravnatelja ZG škola s policijom i socijalnim službama. Prvo da demantiram dezinformacije; nema problema što se tiče kamera koje ne rade. Sve škole imaju zaštitare ili posebne zaposlenike za sigurnost. Kamere rade, ali ovo nasilje se nije dogodilo u prostorima škole - niti unutarnjim niti vanjskim.

Dogovoreno je da će policija informirati javnost oko svih aspekata događaja tako da će ići na sjednice vijeća roditelja u svih devet škola u narednih desetak dana."

Građani nezadovoljni - najavljuju novi prosvjed za vikend?

Tomašević kaže da je zato bitno da se građani informiraju o događaju, a što se tiče Grada, i dalje ćemo ulagati u sigurnost škola i programe prevencije vršnjačkog nasilja.

Rekao je i da će 180 stanica za bicikle još biti postavljeno. U sustavu javnih bicikala u Zagrebu je bitno da građani Zagreba mogu doći do prvih stanica javnog prijevoza te koristiti 'Bajs' za vraćanje do svojih domova. Nema potrebe da ih se postavlja u nekakve stanice; postoji cijeli prostor na GPS-u koji se može koristiti za ostavljanje bicikla.

Cijena održavanja Bajsa? Je li bilo vandalizma?

"Bilo je određenih slučajeva vandalizma, ali nemam točne podatke o tome. Podsjećam da je desetak miljuna eura za četiri godine pružanja usluge. Bilo kakav rizik nije na Gradu. Međutim, kazna za uništavanje je četiri tisuće eura."

gup luka korlaet tomislav tomašević vrtići zagreb

