Tomašević: Imamo val investicija, ovo su povijesna ulaganja u Zagreb

Rekao je i da će 180 stanica za bicikle još biti postavljeno. U sustavu javnih bicikala u Zagrebu je bitno da građani Zagreba mogu doći do prvih stanica javnog prijevoza te koristiti 'Bajs' za vraćanje do svojih domova. Nema potrebe da ih se postavlja u nekakve stanice; postoji cijeli prostor na GPS-u koji se može koristiti za ostavljanje bicikla.