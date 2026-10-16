Ovo bi mogle biti nove cijene goriva: Dvije vrste poskupljuju

Marko Vavpotič/F.a.Bobo/F.A. BO

Riječ je o cijenama koje su trenutačne te sve ovisi i o tome hoće li i za koliko Vlada intervenirati.

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RTL Danas neslužbeno doznaje kakve bi vas cijene goriva mogle dočekati u utorak na benzinskim pumpama.

Ako Vlada dodatno ne intervenira, nove cijene će biti:

Eurosuper 95: 1,71 eura po litri (-0,03)

Eurodizel: 1,88 eura po litri (+0,05)

Plavi dizel: 1,43 eura po litri (+0,05)