čeka se vlada
Ovo bi mogle biti nove cijene goriva: Dvije vrste poskupljuju
Riječ je o cijenama koje su trenutačne te sve ovisi i o tome hoće li i za koliko Vlada intervenirati.
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RTL Danas neslužbeno doznaje kakve bi vas cijene goriva mogle dočekati u utorak na benzinskim pumpama.
Ako Vlada dodatno ne intervenira, nove cijene će biti:
- Eurosuper 95: 1,71 eura po litri (-0,03)
- Eurodizel: 1,88 eura po litri (+0,05)
- Plavi dizel: 1,43 eura po litri (+0,05)
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