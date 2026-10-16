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čeka se vlada

Ovo bi mogle biti nove cijene goriva: Dvije vrste poskupljuju

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16. lis. 2026. 10:23
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Marko Vavpotič/F.a.Bobo/F.A. BO

Riječ je o cijenama koje su trenutačne te sve ovisi i o tome hoće li i za koliko Vlada intervenirati.

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RTL Danas neslužbeno doznaje kakve bi vas cijene goriva mogle dočekati u utorak na benzinskim pumpama.

Ako Vlada dodatno ne intervenira, nove cijene će biti:

  • Eurosuper 95: 1,71 eura po litri (-0,03)
  • Eurodizel: 1,88 eura po litri (+0,05)
  • Plavi dizel: 1,43 eura po litri (+0,05)

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