Ovo će danas će biti objavljeno prvi put u povijesti na Bliskom istoku. Svi čekaju reakciju Izraela

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u četvrtak u intervjuu za Sky News da će izraelska vojska “kontrolirati Gazu čak i ako Hamas pristane na dogovor”. Dodao je: “Učinit ćemo to u svakom slučaju. Hamas neće ostati u Gazi”, naglasivši da se Izrael “bliži kraju rata na sedam frontova koji uključuju Iran i njegove posrednike”. U istom kontekstu, izraelski Institut za studije nacionalne sigurnosti pozvao je na preispitivanje vladine strategije u Gazi, upozoravajući da se Izrael mora udaljiti od najekstremnijih opcija koje su trenutačno na stolu.