Ovo će danas će biti objavljeno prvi put u povijesti na Bliskom istoku. Svi čekaju reakciju Izraela

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u četvrtak da će izraelska vojska “kontrolirati Gazu čak i ako Hamas pristane na dogovor”. Dodao je: “Učinit ćemo to u svakom slučaju. Hamas neće ostati u Gazi”.
Prema pisanju izraelskog dnevnika Yedioth Ahronoth, Međunarodni odbor Crvenog križa (ICRC), koji djeluje uz potporu UN-a, danas, u petak, pred Vijećem sigurnosti proglasit će glad u Gazi - prvi put od početka rata prije gotovo 22 mjeseca. List navodi kako bi ta deklaracija mogla otvoriti vrata obnovljenom međunarodnom pritisku na Izrael, prenosi Večernji list.
UN upozorio
Ured UN-a za ljudska prava upozorio je da opasnost od gladi prijeti svim dijelovima Pojasa Gaze, pri čemu stalna izraelska ograničenja ulaska humanitarne pomoći i eskalacija vojnih napada prisiljavaju sve veći broj Palestinaca na bijeg, dodaje se.
Zajednička istraga britanskog Guardiana i izraelskog časopisa +972 Magazine otkrila je da je pet od šest Palestinaca koje je izraelska vojska ubila u Gazi od početka rata bilo civila. Prema tim otkrićima, stopa civilnih žrtava u Gazi dosegnula je 83 posto - razinu koju stručnjaci ocjenjuju ekstremno visokom i rijetkom u suvremenim ratovima.
Istraga, temeljena na tajnim vojnim podacima, pokazala je da izraelska vojska većinu poginulih gotovo odmah nakon njihove smrti klasificira kao “teroriste”. To znači da je broj ubijenih civila vjerojatno više nego dvostruko veći od službeno objavljenih podataka o poginulim pripadnicima Hamasa.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u četvrtak u intervjuu za Sky News da će izraelska vojska “kontrolirati Gazu čak i ako Hamas pristane na dogovor”. Dodao je: “Učinit ćemo to u svakom slučaju. Hamas neće ostati u Gazi”, naglasivši da se Izrael “bliži kraju rata na sedam frontova koji uključuju Iran i njegove posrednike”. U istom kontekstu, izraelski Institut za studije nacionalne sigurnosti pozvao je na preispitivanje vladine strategije u Gazi, upozoravajući da se Izrael mora udaljiti od najekstremnijih opcija koje su trenutačno na stolu.
"Najgora moguća humanitarna katastrofa"
Istovremeno, Sky javlja da smrtni slučajevi od gladi naglo rastu u, kako je opisano, "najgoroj mogućoj humanitarnoj katastrofi koju uopće možemo mjeriti".
Kriza gladi u Gazi došla je do prijelomne točke, pri čemu kritično niske zalihe obogaćenog mlijeka i posebnih hranjivih pasti dodatno pogoršavaju nestašicu hrane i guraju sve veći broj djece u stanje izgladnjivanja, navode humanitarne agencije, stručnjaci za pothranjenost i Ujedinjeni narodi.
Izvještaj Integrated Food Security Phase Classification (IPC) – glavnog svjetskog sustava za praćenje gladi – očekuje se kasnije danas.
Količina hrane koju Izrael dopušta ući u Gazu premala je, a distribucija previše kaotična da bi se spriječilo daljnje širenje pothranjenosti. Istodobno, oni koji već gladuju ne dobivaju životno važnu nutritivnu pomoć, rekli su za Reuters troje stručnjaka za glad i humanitarni radnici iz šest agencija.
"Svjedočimo najgoroj mogućoj humanitarnoj katastrofi koju uopće možemo mjeriti," izjavila je Jeanette Bailey, stručnjakinja za dječju prehranu u njujorškoj humanitarnoj organizaciji International Rescue Committee.
