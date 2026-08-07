Siniša Krajač više nije glavni tajnik HOO-a: I službeno započeo Varvodićev mandat

"Vijeće HOO-a donijelo je odluku o prestanku ugovora o radu dosadašnjeg glavnog tajnika HOO-a na temelju sporazuma te imenovalo vršitelja dužnosti glavnog tajnika do provedbe javnog natječaja za izbor novog glavnog tajnika, u skladu sa Statutom HOO-a. Istodobno je razriješilo dosadašnje direktore ureda i donijelo odluke kojima je osiguran kontinuitet rada HOO-a. Dvoje dosadašnjih direktora otišlo je u zasluženu mirovinu, dok će ostali zaposlenici nastaviti rad u HOO-u na poslovima koji odgovaraju njihovoj stručnoj spremi, iskustvu i potrebama organizacije", priopćili su u petak iz krovne nacionalne sportske organizacije.